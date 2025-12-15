La diputada popular, Cuca Gamarra insta a los socios a actuar contra el Gobierno y los casos de corrupción y machismo: "Menos ir de boquilla y más actuar políticamente"

Quién es quién en el 'me too' que convulsiona al PSOE: los cargos acusados de acoso sexual

El PP coloca a Pedro Sánchez en la zona cero ante los casos de corrupción y de machismo que afectan al PSOE. Los populares han reaccionado duramente al balance anual que ha hecho el presidente del Gobierno y apuntan que el balance se lo han hecho este 2025 la UCO y la UDEF con los informes que lo señalan. La tensión sobre el partido socialista, sin embargo, crece desde todos los flancos y los socios empiezan a perder la paciencia. Desde ERC, EH Bildu, el PNV y Podemos han reclamado explicaciones. Una información en vídeo del periodista Lorenzo García Campoy.

La diputada popular, Cuca Gamarra ha comentado con ironía el balance anual del jefe del Ejecutivo: "Se lo está haciendo sin lugar a dudas la UCO, la UDEF, los autos y las sentencias de distintas instancias judiciales y las valientes denuncias de acoso sexual en sus filas que están llevando a cabo muchas mujeres de su partido". La ex portavoz del PP en el Congreso ha reclamado a los socios y específicamente a Sumar a que actúen: "Menos palabras y más hechos. Menos ir de boquilla y más actuar políticamente."

Vox también ha salido tras la comparecencia del presidente del Gobierno asegurando que lo que está ocurriendo es una "retrato de parálisis, de un colapso de la mafia de Sánchez" y que está afectando al país. El líder de ultraderecha, Santiago Abascal, ha apuntado con su habitual tono al tiempo que ha reclamado elecciones generales: "Lo que no puede ser es que el colapso de la mafia de Sánchez se convierta en el colapso del Estado y en el colapso de las instituciones".

Los socios de Gobierno se plantan y exigen explicaciones a Pedro Sánchez

En su partido Emiliano García Page sin decirlo directamente asegura que si fuera él no seguiría en el Gobierno en estas condiciones. "Yo no lo haría pero no depende de mí". A la presión sobre Pedro Sánchez se unen las voces cada vez más unánimes de los socios de Gobierno. El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi rechaza que los argumentos del PSOE sea que "el y tú más". "Ya no solo vale decir que los que vienen son peores, porque esto parece una carrera del 'y tú más'".

En la misma línea, Podemos Podemos y Junts que critican al presidente del Gobierno. El portavoz morado, Pablo Fernández ha expresado sin medias tintas la opinión sobre Pedro Sánchez: "Nada de lo que diga en materia de corrupción y de machismo es creíble".

Los independentistas catalanes han sacado pecho de su ruptura con el Gobierno tras la avalancha de casos de acoso y la investigación por la supuesta corrupción que salpica a Leire Díez. "Hemos roto por unos motivos sólidos y el tiempo nos ha dado la razón", ha asegurado el portavoz de Junts, mientras que desde Esquerra, Oriol Junqueras, ha hecho una llamadita a Sánchez para acordar una reunión porque “muchos no queremos que Abascal sea vicepresidente, pero tampoco queremos seguir pasando vergüenza”, ha asegurado.