Ana Rosa, sobre Pedro Sánchez: "Hay que levantarle una estatua porque es el líder más honrado de la historia"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Leire Díez

Compartir







En la Copa de Navidad de Moncloa, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondía a las preguntas de la prensa sobre la fontanera del PSOE Leire Díez, que la semana pasada fuera detenida en el marco de otra causa por contratos públicos bajo sospechosa.

La líder de los socialistas en Andalucía ha asegurado no haber visto en la vida a Díez. No obstante, Montero iba más allá al calificarla de "friki" o "chica siniestra". Además, criticaba que "se marcó todo un Elsa Pataky" en aquella rueda de prensa, en la que desmintió vinculación con Ferraz y en la que sostuvo no ser "ni fontanera ni cobarde".

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con Leire Díez tras salir del calabozo y nos ha dado un gran número de titulares sobre toda la trama de corrupción que rodea al Pedro Sánchez.

"Estoy mal. Estoy bastante mal, pero asumo que es normal. Pero... ¿sabes lo mejor de todo? Que poco a poco voy todo de lo que se me acusa. Y aunque parezca raro, tengo la conciencia muy tranquila. Todo tiene una explicación y el juez lo va a entender", ha comenzado.

Leire Díez: "Yo no tenía capacidad de influencia en nada"

Leire Díez ha continuado: "Yo no tenía capacidad de influencia en nada ¿Formaba parte de un grupo de Whatsapp? Sí, pero yo no tenía ni cargo ni capacidad para influenciar en ningún contrato ni en ninguna persona. No tenía capacidad de dar instrucciones. Y eso se va demostrar, porque no me he llevado un solo euro. Y eso se va a demostrar, porque no me he llevado un solo euro.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Lo único que necesito ahora mismo es estar bien. Le contaré todo a mis amigos. Todo, todo. Y a partir de ahí... que pasen las Navidades. Y a la vuelta, tranquilidad. Porque hablaré. Necesito retomar la vida. Coger fuerzas. Y cuando las tenga, explicarlo todo. Insisto, tengo la conciencia tranquila", ha sentenciado en exclusiva para nuestro programa.