Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana: "Me han contado que Sánchez tiene mal aspecto. Me preocupa"

Ana Rosa, ha hablado de Pedro Sánchez tras la copa navideña del PSOE.. telecinco.es
Este lunes 15 de diciembre se celebró la ya tradicional copa de Navidad en La Moncloa, una cita en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con los periodistas que cubren el día a día del Gobierno. Es un encuentro informal, que se organiza a final de año y que permite a los medios charlar de forma cercana y distendida con el presidente.

Ana Rosa Quintana ha arrancado el programa dando la bienvenida a sus colaboradores y lanzando una pregunta directa: "Buenos días, ¿todos habéis estado ayer en la copa de Moncloa?" Carlos Cuesta y Ángela Martialay han respondido que no, mientras que Esther Palomera y Javier Casqueiro han confirmado que sí estuvieron invitados. A ello, Ana Rosa ha añadido que ella tampoco había sido invitada.

Ana Rosa: "Me han dicho que tiene un aspecto como fuera de la realidad"

Esther Palomera ha comentado: "Había muchos compañeros tuyos, de esta casa, muchísimos, ya luego te contaré yo todo". Ana Rosa le ha respondido: "Ana Terradillos me lo ha contado todo y me ha contado alguna cosa muy interesante".

Además, la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha explicado lo que le han trasladado sobre el estado del presidente durante el encuentro: "La verdad es que lo que me han contado es que no tiene muy buen aspecto este hombre y me preocupa. Me han dicho que tiene un aspecto como fuera de la realidad".

