España
Agresión sexual

La Fiscalía no acusará a Iñigo Errejón por la denuncia de agresión sexual a Elisa Mouliaá

Íñigo Errejón
Exdiputado de Sumar Iñigo Errejón. EFE
La Fiscalía no acusará al exdiputado de Sumar Íñigo Errejón por la denuncia de agresión sexual presentada por la actriz Elisa Mouliaá y pedirá el archivo provisional de la causa, según recoge El Español.

El juez que lleva el caso, Adolfo Carretero, acordó procesarle al entender que sí existen indicios y considerar coherente la versión de Mouliaá.

La Fiscalía cree que no hay pruebas suficientes para sentar en el banquillo a Errejón. La defensa del expolítico recurrió su procesamiento por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de octubre de 2021, al entender que no existían "mínimos indicios" de culpabilidad.

