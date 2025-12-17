La Fiscalía pedirá el archivo provisional de la causa

El juez admite la querella de Errejón contra Mouliaá por presuntas calumnias al acusarle de extorsionar a testigos

La Fiscalía no acusará al exdiputado de Sumar Íñigo Errejón por la denuncia de agresión sexual presentada por la actriz Elisa Mouliaá y pedirá el archivo provisional de la causa, según recoge El Español.

El juez que lleva el caso, Adolfo Carretero, acordó procesarle al entender que sí existen indicios y considerar coherente la versión de Mouliaá.

La Fiscalía cree que no hay pruebas suficientes para sentar en el banquillo a Errejón. La defensa del expolítico recurrió su procesamiento por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de octubre de 2021, al entender que no existían "mínimos indicios" de culpabilidad.