Élisa Mouliaá, tras el procesamiento de Errejón: "La verdad ni se compra ni se intimida"

La actriz Elisa Mouliaá ha valorado este viernes que el magistrado que investiga al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por agredirla sexualmente le haya procesado al ver indicios de delito, y ha sostenido que “la verdad ni se compra ni se intimida” en un país en el que “el consentimiento es un principio legal incuestionable”. Mouliaá ha reaccionado así, en un comunicado al que ha tenido acceso EFE, a la decisión del juez Adolfo Carretero, que ha procesado a Errejón al considerar que hay indicios de que cometió el delito en tres momentos, al darle un beso y hacerle tocamientos sin su consentimiento.

Explica que durante meses ha sido “objeto de bulos, ruido y campañas destinadas a desacreditar”, y sostiene que ahora “queda claro que ninguna estrategia de propaganda puede sustituir al análisis riguroso de las pruebas”. La actriz destaca que ha soportado “una presión pública que ninguna mujer debería enfrentar por ejercer su derecho a denunciar”.

Añade además: “El poder puede financiar relatos, pero no puede alterar la realidad procesal. La verdad ni se compra ni se intimida. Resiste, avanza y, cuando llega el momento, se abre paso con fuerza. Este procesamiento es la prueba de que nadie está por encima del escrutinio judicial”. Mouliaá subraya que en España “el consentimiento es un principio legal incuestionable” y que “solo sí es sí” no es solo un lema, sino un “marco que protege, que aporta claridad y que sitúa los derechos de las víctimas en el centro”.

Por su parte, el abogado Jorge Piedrafita, que ejerce la acusación popular en nombre de ADIVE (Asociación Defensa Integral Víctimas de Delito Especializada), ha mostrado su satisfacción por un auto que procesa al investigado “tras una dura e intensa instrucción plagada de artimañas de la defensa”. Considera que el magistrado “recoge lo siempre expuesto por esta parte”, que es que Elisa Mouliaá “siempre ha sido coherente” y que sufrió secuelas por una agresión sexual cometida en la intimidad. Por ello, pedirá “la máxima pena” y “que se garantice la igualdad ante la ley, aunque el acusado sea una persona poderosa y relevante”.

La defensa de Errejón ha anunciado que recurrirá la decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid, al considerar que el auto “ignora el resultado de las pruebas practicadas”, que “han desmontado, punto por punto, la versión de Elisa Mouliaá”.