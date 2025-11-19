Santos Cerdán, en libertad tras cinco meses en prisión por el caso Koldo

El juez Leopoldo Puente considera "seriamente" mitigado el riesgo de destrucción de pruebas

Santos Cerdán queda en libertad: el juez ve "mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas

Compartir







El Tribunal Supremo (TS) ha puesto en libertad al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras casi cinco meses en prisión provisional por su presunto papel principal en la trama de amaño de obra pública del 'caso Koldo'. El juez ha fijado medidas cautelares --prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y firma quincenal en sede judicial-- por "la persistencia y robustecimiento de los consistentes indicios de comisión de hechos delictivos" que hay en su contra.

El magistrado instructor, Leopoldo Puente, ha adoptado esta decisión al considerar "seriamente" mitigado el riesgo de destrucción de pruebas que fundamentó la orden de prisión sin fianza que dictó el pasado 30 de junio por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Desde entonces, estaba en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

PUEDE INTERESARTE Los supuestos pagos de Acciona a Servinabar alcanzan los 6.707.294 millones

En un auto dictado este mismo miércoles, el instructor señala que el riesgo de que Cerdán pudiera ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes se ha "mitigado" después de que los investigadores hayan logrado "obtener informaciones que, muy probablemente, hubieran resultado ocluidas o de muy difícil acceso, --ante posibles intentos de ocultación, alteración o destrucción de sus fuentes--, y con las que ya se cuenta".

Puente sostiene que "el resultado de la investigación practicada no solo no ha diluido los consistentes indicios de criminalidad con los que ya se contaba en la causa, sino que, muy al contrario, los ha reforzado en buena medida y abierto nuevas líneas de investigación".

El magistrado considera que la existencia de esos "consistentes indicios" de que Cerdán pudiera haber cometido los delitos que se le atribuyen "no justifica por sí mismo el mantenimiento de la prisión provisional, incluso cuando, como sucede en este caso, el progreso de la investigación no haya hecho más que confirmar y robustecer dichos indicios".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sin riesgo de fuga, ni reiteración delictiva

En este sentido, explica que para mantener la prisión provisional la Ley de Enjuiciamiento Criminal requiere que exista "riesgo de fuga, o de destrucción u ocultación de pruebas, o de reiteración delictiva". El magistrado descarta este último punto, toda vez que Cerdán no ostenta en la actualidad cargo público alguno, ni tampoco conserva relación orgánica de dirección con el partido político del que fuera, en su día, Secretario de Organización.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según el magistrado, "no se identifica tampoco la presencia de un riesgo cierto y acusado de fuga o posible sustracción a la acción de la justicia que, aunque nunca pueda ser descartado de forma completa o absoluta, puede en este momento tratar de conjurarse con la adopción de medidas cautelares diversas y, por descontado, menos restrictivas de la libertad personal".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El último informe de la UCO sobre Santos Cerdán

El último informe de la UCO sitúa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el centro de la trama para el cobro de comisiones irregulares. Para la Guardia Civil, Santos Cerdán era el enlace entre el Gobierno y Acciona para amañar obras públicas. La empresa Servinabar, de la que él tendría el 49%, se habría llevado seis millones de euros en comisiones del 2% por las adjudicaciones.

Este último informe acorrala aún más si cabe al que fue número tres del PSOE. Destaca el aumento de su patrimonio y el de su familia con los ingresos procedentes de Servinabar que cifra, desde su constitución hasta la elaboración del informe de la Guardia Civil, en 6.707.294 millones de euros según EFE.

La UCO calcula en su informe patrimonial sobre Cerdán, al que ha tenido acceso EFE, que Servinabar pagó un total de 62.840,26 euros por el alquiler de dos inmuebles en Madrid, a la luz de la documentación a la que accedido en los diferentes registros y requerimientos a entidades bancarias realizados en el caso Koldo.

El informe también recoge pagos de la empresa a la hermana del exsecretario de organización, contratada en Servinabar, y también hace referencia a un tarjetas, con cargo a Servinabar, que usaban tanto Cerdán como su esposa Francisca.

Hasta la fecha Cerdán había pedido hasta en cinco ocasiones al Supremo que le deje en libertad. Saldrá de prisión tras pasar cuatro meses y 20 días en el centro penitenciario de Soto el Real (Madrid).