El jefe del Ejecutivo se desplazará a la capital francesa el mismo martes según trasladan fuentes de Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá este martes 6 de enero a la reunión de la Coalición de Voluntarios en la que estará el presidente ucraniano Volodomir Zelenski y por tanto no podrá participar en la Pascua Militar presidida por el rey Felipe VI.

El jefe del Ejecutivo -que no reconocerá la intervención de Estados Unidos en Venezuela- se desplazará a la capital francesa el mismo martes, según trasladan fuentes de Moncloa, para participar en la primera reunión del año de socios europeos aliados de Kiev.

Será la primera vez que no acuda al acto en el Palacio Real

La cumbre está organizada de forma conjunta por el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer y también acudirá el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Está previsto que la reunión comience alrededor de las 14:00 horas y por tanto Sánchez no podrá acudir al acto en el Palacio Real, como venía siendo habitual desde que está en La Moncloa. Esta ceremonia está presidido por el rey y suele intervenir también la ministra de Defensa.

La coalición de voluntarios se reunión por última vez el pasado 11 de diciembre, de forma telemática, en un encuentro en el que Kiev les trasladó su posición sobre el plan de paz diseñado por el presidente estadounidense Donald Trump para la región.