El líder del Ejecutivo ha repasado mes a mes algunas de las medidas aprobadas por bajo su mandato reivindicando la labor del Gobierno

Alberto Núñez Feijóo valora 2025 como "el peor año del peor Gobierno en la historia democrática" y expone "10 fracasos" del Ejecutivo de Pedro Sánchez

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este miércoles un vídeo en el que hace balance de lo conseguido en 2025, destacando las medidas más importantes de cada uno de los doce meses de un año muy convulso también en lo político. "Te cuento cómo este Gobierno ha mejorado tu vida mes a mes", apunta en el vídeo, en el que ha asegurado que España "crece como nunca".

En su mensaje, el presidente del Ejecutivo ha mencionado la subida de las pensiones mínimas y la aprobación de doce medidas para mejorar el acceso a la vivienda a principios de año: "Empezamos el año con lo más importante, con tu bolsillo y también con tu casa", señala.

PUEDE INTERESARTE 2025, el año en el que dos exsecretarios de organización del PSOE acabaron en prisión

El balance de Pedro Sánchez sobre el 2025

En su discurso en vídeo, el líder socialista ha recordado también que el Gobierno subió de nuevo el salario mínimo interprofesional por lo que, actualmente, quien lo cobra "gana un 61% más que en el año 2018".

"En marzo apostamos por la educación, invertimos más de 2.500 millones de euros en becas, es decir, 1.000 millones de euros más que cuando llegamos al Gobierno", ha proseguido.

PUEDE INTERESARTE La letra pequeña de la hoja de ruta económica de 2026: de la subida de los peajes al retraso de la jubilación hasta los 66 años y 10 meses

Además, en el ámbito educativo, ha explicado que en abril garantizaron cinco comidas saludables a la semana en los comedores escolares. "Porque comer bien no debería depender del código postal de la familia y, por supuesto, tampoco del estudiante", ha subrayado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En mayo, ha agregado, exigieron a Airbnb "la retirada nada más y nada menos que de 65.000 anuncios ilegales de su plataforma, es decir, más pisos para vivir y, por tanto, menos para especular".

Continuando por su recorrido a lo largo de los meses del año, del de junio ha destacado que el Ejecutivo se plantó ante la exigencia de la OTAN de aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. "España no recortará la sanidad, no recortará en educación o en acción climática, los servicios públicos son siempre nuestra prioridad", ha defendido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"En julio volvimos a cumplir ese compromiso de ampliar los permisos por nacimiento y cuidados hasta las 19 semanas. Por tanto, más tiempo para cuidar y menos prisas y más vida", ha añadido.

Por otra parte, Pedro Sánchez también ha valorado que en agosto aprobaron ayudas "para quienes lo perdieron todo en los incendios, demostrando que el Estado está cuando más se le necesita"; y que en septiembre activaron nuevas medidas "para frenar el genocidio en Gaza, demostrando una vez más la solidaridad del conjunto del pueblo español con la causa palestina".

Llegando al último trimestre de 2025, de octubre recuerda que el Gobierno aprobó la ley ELA y destinó 500 millones de euros para cuidados 24/7, "para que nadie tenga que luchar solo", mientras de noviembre ha apuntado que su Gobierno apostó "por un modelo de transporte más accesible, más barato, más limpio, gracias a la Ley de Movilidad Sostenible".

"Y cerramos el año como lo empezamos, aumentando el poder adquisitivo de los españoles y españolas. Aprobamos la subida del salario de más de 3 millones de empleados públicos hasta un 11%", ha apostillado al borde de la finalización de su mensaje.

Si bien, en su opinión, España "crece como nunca", el presidente del Gobierno ha reconocido que "aún quedan muchas cosas por hacer". "En 2026 este Gobierno seguirá dejándose la piel para mejorar la vida de la gente de a pie", ha concluido.