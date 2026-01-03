Pedro Sánchez asegura que "no reconocerá" la intervención de EEUU en Venezuela porque "viola el Derecho internacional".

EEUU ataca Venezuela | Pedro Sánchez: "España no reconoció al régimen de Maduro y tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional"

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este sábado que España "no reconocerá" la intervención de Estados Unidos en Venezuela al considerar que "viola el derecho internacional" y empuja a la región "a un horizonte de incertidumbre y belicismo".

PUEDE INTERESARTE Trump publica la primera imagen de Nicolás Maduro tras capturarle

En un mensaje difundido esta tarde en 'X', Sánchez ha recordado que España "no reconoció al régimen" de Nicolás Maduro tras el supuesto fraude electoral que le mantuvo en el poder en 2024, pero ha subrayado que tampoco reconocerá un ataque militar estadounidense "que viola el Derecho internacional".

Llamamiento a la "desescalada"

El jefe del Ejecutivo español ha añadido que el Gobierno pide "a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada".

Esta mañana, Sánchez hizo también en redes sociales un llamamiento a la "desescalada" y "responsabilidad" ante los ataques de Estados Unidos en Venezuela, mientras ha asegurado que el Ejecutivo está realizando un seguimiento exhaustivo de la situación en el país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra Embajada y consulados están operativos", ha asegurado el presidente, quien ha subrayado que "hay que respetar el Derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas".

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha avanzado que está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con sus socios de la Unión Europea y los países de la región.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

EEUU captura a Maduro en una incursión en Caracas y anuncia que "se hará cargo" de Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado en rueda de prensa que su Administración va a gobernar Venezuela durante un periodo de transición y que Estados Unidos ya está hablando con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para iniciar ese proceso político.

"Ya hemos llegado, pero nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada. Así que nos quedaremos, nos vamos a hacer cargo, en esencia, para que la transición sea posible", ha explicado Trump en rueda de prensa desde su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump ha descrito un futuro para Venezuela en el que las "enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo" se gastarán "miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura que está muy dañada, la infraestructura petrolera, y comenzarán a ganar dinero para el país".

Sin embargo, las instituciones venezolanas controladas por el 'chavismo' que aupó a Maduro al poder, continúan en funcionamiento y la que sería su 'número dos' a nivel político, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha exigido una "prueba de vida" a Estados Unidos que confirme el bienestar del matrimonio.

Asimismo, Caracas ha solicitado formalmente la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la "agresión criminal" de Estados Unidos. Venezuela denuncia "un conjunto de ataques armados brutales" de Estados Unidos contra instalaciones civiles y militares en Caracas y otras ciudades de Miranda, Aragua y La Guaira. "Tropas especiales estadounidenses están ejecutando ataques en diversos puntos del territorio nacional con helicópteros y aviones", ha asegurado.

El ataque estadounidense "muestra su verdadero rostro: se trata de una guerra colonial para destruir nuestra forma republicana de gobierno, libremente decidida por nuestro pueblo e imponer un gobierno títere que permita el saqueo de nuestros recursos naturales, entre ellos la mayor reserva de petróleo del mundo".