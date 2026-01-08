Chivite ha nombrado al senador socialista Javier Remírez vicepresidente y portavoz del Gobierno foral

Chivite dice que la remodelación del Gobierno busca "dar un nuevo impulso político" para lo que resta de legislatura

PamplonaLa presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha cesado a su vicepresidente primero, Félix Taberna, y a la portavoz y consejera de Interior, Amparo López, en su primera gran remodelación de Gobierno desde que fue elegida en 2019.

Chivite ha nombrado al senador socialista Javier Remírez vicepresidente y portavoz del Gobierno foral, y a la exparlamentaria socialista y hasta ahora secretaria general de la Delegación del Gobierno en Navarra, Inmaculada Jurío, consejera de Interior y Función Pública.

La presidenta navarra ha explicado en rueda de prensa que esta remodelación "no se debe a la gestión", sino a la intención de "dar un nuevo impulso" a la acción de Gobierno.

"La gente lo que demanda es certidumbres, estabilidad, tranquilidad, menos ruido"

La presidenta ha afirmado que "la gente lo que demanda es certidumbres, estabilidad, tranquilidad, menos ruido" y "la estabilidad no se garantiza con la mera inercia". "Con el nuevo año, el Gobierno de Navarra de la undécima legislatura abre una etapa en la que la política toma todavía más protagonismo, y lo digo de forma consciente y además también en el más amplio sentido de la palabra política", ha señalado.

Según ha dicho, "en este contexto de polarización, de desinformación, con el descrédito deliberado de las instituciones, necesitamos más que nunca la buena política y a hombres y mujeres que quieran ponerse al frente".

María Chivite ha señalado que ha trasladado a los socios de Gobierno -Geroa Bai y Contigo-Zurekin- su voluntad de hacer cambios en el Ejecutivo y "los socios no han planteado ninguna modificación" en las carteras de las que son titulares. "Creo que la inercia no es una buena manera de funcionar y, por lo tanto, creo que había que imprimirle otro ritmo y otro perfil político y es lo que he acometido", ha sentenciado.