El informe emitido sobre Belate por la Intervención General del propio Ejecutivo foral, clave.

Ibarrola, de UPN: "Es el reconocimiento de indicios de corrupción"

Del llanto por Cerdán, a la incredulidad por las acusaciones a un cese por el 'caso Belate'. Del "no se corresponde con la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y amigo" a dar un paso ahora para distanciarse del 'caso Belate'.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha cesado al director general de Obras Públicas, Pedro López, en medio de la polémica por el sobrecoste de las obras de duplicación de los túneles de Belate y el informe emitido al respecto por la Intervención General del propio Ejecutivo foral.

El nombramiento del sustituto de Pedro López, en el cargo desde 2019, se acometerá a la mayor brevedad, según ha indicado el Gobierno en una nota. El cese se ha comunicado a los grupos que sustentan al Gobierno. Cabe recordar que en los últimos días, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, socios del Gobierno de Navarra junto al PSN, habían reclamado a Chivite que se asumieran "responsabilidades políticas" tras el informe de la Intervención.

El Gobierno de Navarra introducirá asimismo mejoras en la gestión de las obras del túnel de Belate, entre las que destacan el recambio también de la dirección facultativa y la supervisión directa por parte del Servicio de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado este martes que "el cese del director general de Obras Públicas es un reconocimiento explícito de los indicios de corrupción que rodean la adjudicación de los túneles de Belate y que en UPN venimos denunciando desde el minuto uno".

En un comunicado, Ibarrola ha responsabilizado directamente a la presidenta de Navarra, María Chivite, de "la sombra de corrupción" que rodea la duplicación de los túneles de Belate y el sobrecoste de la obra. "Chivite le abrió de par en par las puertas del Palacio de Navarra a Cerdán, le permitió campar a sus anchas, y, a día de hoy, sigue siendo incapaz de explicar cómo su Gobierno adjudicó una obra de 76 millones de euros a la empresa de Cerdán", ha censurado.

En ese sentido, ha calificado de "absolutamente insuficiente" el cese del director general de Obras Públicas, Pedro López. "López ha sido solo la cabeza de turco de la que se ha servido Chivite para contentar a sus socios y eludir su propia responsabilidad. Ni tan siquiera ha explicado por qué le cesa", ha afirmado, para criticar que "si cree que con su salida se va a dar por zanjado el escándalo de los túneles de Belate es que Chivite nos pretende tomar a todos el pelo y ha perdido todo contacto con la realidad".

Para la presidenta de UPN, "el sobrecoste es solo la punta del iceberg de una adjudicación que ha estado manchada por la sombra de la sospecha desde el minuto uno por la influencia de Cerdán". "Un sobrecoste que María Chivite nos ocultó a todos los navarros en sus comparecencias y que UPN sacó a la luz en la comisión de investigación del Senado", ha expuesto.

El sobrecoste es solo la punta del iceberg de una adjudicación que ha estado manchada por la sombra de Cerdán EFE

"María Chivite no tiene ninguna credibilidad y este cese no se la va a devolver. Nos reiteramos en que su única salida es dimitir y convocar elecciones", ha manifestado Ibarrola, que ha concluido apelando a los socios de Gobierno: "Después de todo lo que han exigido a Chivite en estos últimos días, si se conforman con esto, demuestran su tolerancia con las sombras de corrupción de este Gobierno".