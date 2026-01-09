Claudia Barraso 09 ENE 2026 - 19:57h.

Pedro Sánchez ha anunciado a través de redes sociales que ha mantenido una conversación con Delcy Rodríguez y Edmundo González

Pedro Sánchez celebra la liberación de los presos españoles en Venezuela: "Es un acto de justicia y un paso necesario"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a través de redes sociales que ha mantenido una conversación con la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez y con Edmundo González, donde les ha mostrado el apoyo de España a una "transición pacífica".

Así lo ha comunicado en un post que ha publicado en su perfil de 'X' donde ha detallado la conversación mantenida. "España respalda una transición pacífica, dialogada y democrática en Venezuela, liderada por los propios venezolanos. Queremos acompañar al país en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones".

"América Latina sabe que cuenta con el apoyo de España, como le he reiterado esta semana a los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay". Con estas palabras, el presidente ha querido mostrar su apoyo a América Latina, en mitad de las tensiones generadas tras el ataque estadounidense en Venezuela por el que Nicolás Maduro y su mujer fueron detenidos.

La celebración de Sánchez por la liberación de los presos españoles

Este pasado jueves, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de numerosos presos en Venezuela, entre los que se encontraban varios españoles que han podido regresar a sus casas. Pedro Sánchez celebró este acto considerando que "supone un paso hacia la reconciliación en el país".

"Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela", escribió Sánchez en un mensaje en la red social X, después de que Exteriores confirmase la puesta en libertad de cinco ciudadanos, incluida una con doble nacionalidad.

"Es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos", ha valorado el presidente del Gobierno, que no ha dudado en calificar en los últimos días de violación del Derecho Internacional la captura por parte de Washington del presidente venezolano, Nicolás Maduro.