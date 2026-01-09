María Corina Machado valora la liberación de los opositores de Maduro: una "restitución moral"

'El Helicoide': la cárcel símbolo de 25 años de represión chavista

El excandidato presidencial Enrique Márquez y el político y colaborador de María Corina Machado, Biagio Pilieri, han sido excarcelados este jueves por la noche, por el Gobierno chavista. Lo ha informado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, después de que el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, anunciara excarcelaciones de "un número importante" de personas, entre ellos opositores de Nicolás Maduro en las últimas elecciones en julio de 2024 y cinco españoles, que estaban en prisiones venezolanas.

En un video publicado en X por la gremial, ambos dirigentes se pueden ver abrazando a allegados, en una zona del este de Caracas. Ambos se encontraban recluidos en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La hija del líder opositor Edmundo González Urrutia, Mariana, sin embargo, ha informado que no tiene novedades sobre la situación de su esposo, Rafael Tudares -detenido desde hace un año por su oposición al Gobierno chavista.

Tudares fue arrestado el pasado 7 de enero de 2025 -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también detuvieron al defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez.

También familiares del exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa -detenido en mayo del año pasado-, y del activista Javier Tarazona publicaron en las redes sociales que no tienen todavía información sobre si una posible liberación de sus familiares tras el anuncio de Rodríguez.

María Corina Machado valora la liberación de los opositores de Maduro: una "restitución moral"

La líder opositora María Corina Machado describió la liberación como "un acto de restitución moral" en un mensaje a las familias de los detenidos.

"Reciban este momento como un acto de restitución moral, como confirmación de que su entereza no fue en vano", ha subrayado a Machado a los seres queridos de las personas que son excarceladas, cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades venezolanas.

Machado recordó que, aunque "nada devuelve los años robados", "este día importa porque reconoce lo que siempre" supo: "que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aun muy herida, termina por abrirse paso".

La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), celebró este jueves la liberación de los dirigentes políticos Enrique Márquez y Biagio Pilieri, así como de la activista Rocío San Miguel y de otros cuatro ciudadanos españoles.

"Esperamos que en los próximos minutos se materialicen más liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos, ya que hasta ahora solo tenemos confirmación de la liberación de siete ciudadanos", señaló la PUD en una publicación en X.

Venezuela deja en libertad a cinco españoles

Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció más temprano la «liberación» de «un número importante de personas» como un «gesto unilateral» para «consolidar la paz y la convivencia pacífica del país».

Hasta ese momento, solo se había confirmado las identidades de cinco personas españolas a través del Gobierno español (José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel), que ya se encuentran volando hacia el país europeo.