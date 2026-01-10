Así lo ha afirmado el secretario general del PP, Miguel Tellado, en la inauguración de la 28ª Interparlamentaria

El Gobierno espera la liberación de otro preso español en Venezuela

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este sábado que su partido quiere forzar que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparezca en la comisión Koldo del Senado para explicar "sus chanchullos" y cuánto dinero le han reportado "sus tratos" con el expresidente venezolano, Nicolás Maduro, y "su amistad" con la dictadura.

Así lo ha afirmado Tellado en la inauguración de la 28ª Interparlamentaria que el PP celebra este fin de semana en A Coruña en la que ha calificado de "desfachatez" que ahora hagan "creer" que los presos políticos (los cinco españoles liberados esta semana) han sido liberados gracias a Zapatero.

"Lo único que ha hecho el PSOE en estos años ante la dictadura venezolana ha sido mirar para otro lado"

"¿Cómo pueden tener tanta cara? Lo único que ha hecho el Partido Socialista en estos años ante la dictadura venezolana ha sido mirar para otro lado, cortejar al tirano Maduro y avergonzar al conjunto de nuestro país", ha afirmado Tellado.

Aunque no ha detallado la fecha en la que el PP citará al expresidente, Tellado ha explicado que el interrogatorio buscará que detalle sus relaciones con la dictadura chavista y que con ello se ponga fin a la "impunidad" que ha tenido estos años en los que "no se ha dignado a dar una sola explicación de sus chanchullos".

El pasado 18 de diciembre, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, informó que el PP citará a Zapatero a declarar en la comisión del caso Koldo por sus supuestas conexiones con directivos de la aerolínea venezolana Plus Ultra investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Tellado ha celebrado además este sábado que la justicia va a "hacerle hablar" a Zapatero, un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña pidiera a la Fiscalía que informe sobre una querella de Hazte Oír contra el expresidente por su presunta participación en delitos de narcotráfico, blanqueo y pertenencia a organización criminal derivados de sus vínculos con Maduro.

Tellado ha dicho que "ya está bien la opacidad" tras años de "mentiras" e "impunidad". "Los españoles tienen derecho a saber si uno de los expresidentes del Gobierno de España ha utilizado el buen nombre de nuestro país para blanquear a un régimen sanguinario a cambio de negocios", ha insistido.