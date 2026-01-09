El Gobierno espera la liberación de otro preso español en Venezuela

Podría haber otro español liberado en próximas horas o días.

Primeras imágenes de presos políticos liberados en Venezuela: el excandidato presidencial Enrique Márquez

Compartir







En Barajas no han hecho declaraciones ni han aparecido ante la prensa. Son los presos políticos españoles liberados en Venezuela. Un portavoz ha dicho que tenían algunas restricciones, aunque no ha especificado de quién.

Los liberados son una abogada hispanovenezolana, dos vascos, un valenciano y un canario. Todos están ya en sus destinos. Y podría haber otro español liberado en próximas horas. Se espera que llegue también a Madrid, informa Rocío Doñoro que destaca que "son 16 los presos españoles que siguen en las cárceles de Venezuela. Hay expectación por si hubiera alguna liberación más en los próximos días. Los liberados ya están con sus familias".

PUEDE INTERESARTE Trump cita a Repsol y otras petroleras en la Casa Blanca: preocupa las promesas del presidente sobre los precios

Los liberados, como señala Sergio Contreras, portavoz de la activista hispano venezolana Rocío San Miguel, que ha pasado dos años en la cárcel El Helicoide, "están agotados, con mucha tensión. No son presos que salen de una cárcel en un país con un Estado de Derecho, es alguien que sale de estar preso en un país con una situación muy compleja.

PUEDE INTERESARTE Los familiares de presos políticos no pierden la esperanza: esperan más liberaciones frente al Helicoide de Venezuela

Ilse Quijada, amiga de Rocío San Miguel se mostraba feliz pero recordaba que "todavía hay gente que falta por liberar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una puerta a la esperanza... o un nuevo truco

Estas primeras liberaciones abren la puerta a la esperanza de que en las próximas horas se puedan producir más, incluida la de algún español. A las puertas del Helicoide, la gran cárcel de Caracas, familiares de presos políticos esperaban para reencontrarse con los suyos, informa Osmary Hernández. "Solo unos pocos han podido disfrutar el abrazo, del reencuentro con los suyos. No hay previsión de cuántas personas serán excarceladas finalmente. Los familiares viven en la angustia y la incertidumbre. Se habla de nueve y once personas, liberadas de más de 800 presos políticos".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Un numero importante de excarcelaciones, eso anunció Jorge Rodríguez. 27 horas después. 9 liberados de un total de 810 presos políticos. "Esto no puede ser un gesto la liberación de presos políticos, tiene que ser voluntad de cambiar el sistema represivo", le responde Alfredo Romero, responsable de la ONG Foro Penal. que lucha por la total liberación y les asiste en condiciones lamentables en las cárceles. Él ya sabe lo que es que le coloquen "una capucha como abogado, para que no puedas ver nada".

No solo eso. Juegan con el sufrimiento de las familias, no informan oficialmente de las liberaciones y nos recuerda que solo por Navidad el régimen ya había liberado a 120 presos. "Si es lo mismo que diciembre y no hay una transformación, si el sistema funcionando en esa rosca y en esa puerta giratoria no estamos haciendo nada.

A su juicio la liberación de los cinco ciudadanos españoles responde a una negociación previa con el Gobierno de España. Con Pedro Sánchez ha hablado el presidente electo Edmundo Glez. Las liberaciones ha dicho no pueden ser selectivas ni un gesto táctico.

Gonzalez Urrutia exige un proceso de transición real, mientras Delcy Rodriguez, homenajea a los caídos durante el apresamiento de Maduro y hace contorsionismo para conjugar el chavismo con la sumisión a las ordenes de Trump. "Queremos lecciones y ejemplos de lo que es la diplomacia bolivariana de paz".

Ahora se impone la diplomacia. Anuncian la reapertura de embajadas. John Macnamara, el encargado de negocios para Venezuela ya está en Caracas.