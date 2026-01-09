Andrés Martínez, José María Basoa, Miguel Moreno, Ernesto Gorbe y Rocío San Miguel han llegado a España

Las historias de los vascos Andrés Martínez y José María Basoa, el canario Miguel Moreno, el valenciano Ernesto Gorbe y Rocío San Miguel, los españoles liberados en Venezuela

Compartir







MadridEl avión donde viajaban los cinco españoles liberados por Venezuela ha aterrizado en el madrileño aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Han sido cinco, los presos españoles liberados, informaron fuentes diplomáticas después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciase la excarcelación de un “número importante” de reclusos sin especificar el número.

Se trata de los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe y la hispano-venezolana Rocío San Miguel.

PUEDE INTERESARTE Primeras imágenes de presos políticos liberados en Venezuela: el excandidato presidencial Enrique Márquez

“Es un gesto de paz unilateral y no fue acordado con ninguna otra parte”, ha asegurado Rodríguez, quien ha agradecido su labor de mediación al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

PUEDE INTERESARTE Venezuela tiene 20 presos españoles por causas políticas o arbitrarias: la reacción del Gobierno al gesto de Delcy Rodríguez

La familia, abrumada

El secretario de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Abel Caballero, ha afirmado que las familias de José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, bilbaínos detenidos en Venezuela en septiembre de 2024 bajo la acusación de espionaje y que este jueves fueron puestos en libertad, se encuentran "un poco abrumadas" pero "ilusionadas", y esperan que este capítulo de su vida quede en "una terrible pesadilla".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los familiares de Basoa y Martínez Adasme se han desplazado a Madrid para recibirles en el aeropuerto de Barajas, donde se encuentran junto a la secretaria de Estado para Sudamérica, Susana Sumelzo.

Según ha explicado este viernes Caballero a Radio Euskadi, los familiares de los dos bilbaínos, con los que ha conversado, están "un poco abrumados" en estos momentos, aunque "ilusionados de que sus familiares vuelvan a casa y que esto quede en una terrible pesadilla".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

También el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este miércoles que los cinco españoles detenidos, "sin excepción", le dijeron en la conversación que mantuvieron este jueves que "estaban un poco en estado de shock porque les informaron de que iban a ser liberados en tiempo real".

"Se levantaron un día pensando que ahí iban a seguir un tiempo indefinido y unas horas después estaban en la residencia del embajador de España", ha apostillado.

Acusados de ser miembros del CNI

José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme viajaron a la Amazonia venezolana en agosto de 2024, donde fueron detenidos e incomunicados por las autoridades de Venezuela el 2 de septiembre de 2024.

Estas acusaron a ambos de ser miembros del CNI y de estar involucrados en un complot internacional para asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Por su parte, el Gobierno de España negó en repetidas ocasiones cualquier vínculo de los dos ciudadanos vascos con agencias u organismos del Estado español, y exigieron su liberación.