La relación del expresidente español data del Gobierno de Hugo Chávez y se ha reforzado con los años

La Audiencia Nacional abre diligencias por una querella de Hazte Oír contra Zapatero: lo acusa de colaborar con Maduro

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido clave en la liberación de los presos españoles del chavismo. Un día después, la Audiencia Nacional ha decidido abrir diligencias a raíz de una querella de la formación Hazte Oír. La asociación de extrema derecha lo acusa de su supuesta relación con el régimen de Maduro, aunque los vínculos del socialista datan desde la presidencia de Hugo Chávez. La información de la periodista Adriana Pérez.

La apertura de diligencias previas es solo un primer paso, pero no supone una investigación formal. El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña le ha preguntado a la fiscalía si considera que él tiene competencia para poder investigarlo por lo que habrá que esperar a la respuesta del Ministerio Público.

Fuentes jurídicas, sin embargo, ya han avanzado a Informativos Telecinco, que no le ven largo recorrido a este procedimiento que ha impulsado la formación Hazte Oír, que acusa de Zapatero de contribuir, colaborar con lo que llaman la estructura criminal de Nicolás Maduro.

Zapatero ha recibido el agradecimiento explícito del presidente de la Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez, y hasta hace pocos días, principal asesor de Maduro por su mediación en diferentes momentos del Gobierno bolivariano. "Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace diez años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia".

La mediación de Zapatero para la liberación de los presos políticos desde el gobierno de Chávez

La relación del expresidente español data desde los primeros años del Gobierno de Hugo Chávez y más presente en los últimos tiempo en los que se ha empeñado en la liberación de los presos políticos en Venezuela, un rol que el mismo Zapatero siempre ha defendido. "Era una tarea de facilitación y mediación", ha reivindicado siempre que se le ha preguntado por su papel en estas negociaciones, que han sido vistas con suspicacia desde la derecha española.

Zapatero fortaleció sus lazos con Venezuela en 2015, cuando la oposición le invitó a realizar un trabajo de mediación con el chavismo y fue invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar como acompañantes electorales de las parlamentarias que se celebraron en ese país.

Desde entonces su presencia política en el país ha ido aumentando. Su principal función, según su entorno, conseguir la liberación de presos políticos a los que facilitó la salida de Venezuela hacia España. Este contacto frecuente y cercano con Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, sin embargo, le ha valido las acusaciones del PP de simpatizar con el régimen.

Desde el Gobierno español aseguran que no actúa en su nombre, ni tiene un mandato del Gobierno de España, pero le agradece en su labor, reconoce y valora lo que ha hecho por reconciliar al país venezolano.