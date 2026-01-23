Salvador Illa seguirá ingresado el fin de semana aunque "evoluciona favorablemente"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, sigue evolucionando "favorablemente" en su séptimo día de hospitalización

El estado de salud de Salvador Illa: "Ha seguido recuperando fuerzas y ha iniciado la movilización"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, sigue evolucionando "favorablemente" en su séptimo día de hospitalización por una osteomielitis púbica causada por una bacteria, y seguirá ingresado durante este fin de semana en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, como estaba previsto.

Lo ha informado el hospital este viernes en un comunicado, y han añadido que el presidente seguirá en el hospital "para seguir con el tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico", que implica tratar la bacteria con antibióticos vía venosa

Illa ingresó el sábado 17 de enero, y se prevé que mantenga reposo hasta finales de la próxima semana, aunque podría seguir el tratamiento desde su domicilio; a lo largo de la semana ha estado pendiente de la actualidad y de la actividad del Govern.

Sufre una osteomielitis pública

El socialista sufre una osteomielitis púbica, en proceso de naturaliza inflamatoria infecciosa, y en las últimas horas ha experimentado una recuperación "muy favorable y muy positiva". Illa no ha sufrido ningún patología grave -ni ictus ni tumor, entre otras dolencias-, pero tiene que seguir un tratamiento de rehabilitación que le permita recuperarse del "déficit motor" que presenta en las piernas.