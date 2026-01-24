Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a repetido que le gusta "muchísimo la fruta" en una entrevista concedida a 'Es la tarde en Huesca'

"Es un hit. Me gusta la fruta, muchísimo. No sé cómo no lo registré en su momento", confiesa la presidenta de la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a repetir uno de sus "hits", el que supuestamente murmuró en el debate de investidura de Pedro Sánchez, en este caso "Me gusta la fruta...muchísimo", y ha bromeado al asegurar que debería haber registrado la frase.

En una entrevista en 'Es la tarde en Huesca', Ayuso ha sido preguntada por esa polémica frase, que pudo leerse en sus labios cuando Sánchez mencionó al hermano de la presidenta durante el debate de investidura, en el 15 noviembre de 2023.

Isabel Díaz Ayuso, arropando a Javier Azcón en la campaña electoral

"Es un hit. Me gusta la fruta, muchísimo. No sé cómo no lo registré en su momento. Hay páginas, tazas, camisetas, he visto hasta bolas de árbol de Navidad. Es una maravilla", ha afirmado la presidenta madrileña.

También ha relatado que en alguna reunión con empresarios en el extranjero se han abierto la camiseta y se le leía el 'Me gusta la fruta'.

Ayuso ha asegurado que es "muy divertido" en los restaurantes de Madrid cuando "lo dicen y todos saben lo que hay": "Es algo gracioso en el fondo y se lo toman fatal", ha apuntado la presidenta madrileña.

La presidenta madrileña está este fin de semana en tierras aragonesas por el arranque de la campaña electoral, en la que ha arropado al candidato del PP, Javier Azcón, y en la que Ayuso ha sido muy crítica con el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez y ha apuntado que "Aragón tiene la oportunidad de ser la voz de España".