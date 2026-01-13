"Jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", ha afirmado

Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias le acusan de agredirlas sexualmente, según una investigación periodística

Compartir







MadridLa presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que no se sumará "jamás" al "desprestigio" de un cantante como Julio Iglesias, "el más universal de todos".

Así lo ha expresado a través de sus redes sociales después de que Más Madrid haya exigido a la presidenta autonómica que retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias después de las acusaciones de exempleadas de su servicio doméstico de agresiones sexuales.

PUEDE INTERESARTE Así es la vida de Julio Iglesias en Miami en plena polémica sobre las presuntas agresiones sexuales a dos de sus exempleadas

"La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", ha expresado la dirigente madrileña a través de sus redes sociales.

También, la presidenta ha censurado el "silencio cómplice" de la "ultraizquierda" con las mujeres violadas y atacadas en países como Irán mientras hablan de este asunto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No tienen conocimiento de esas denuncias

Sobre ello, en declaraciones a los periodistas desde la nueva sede de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha indicado que no tienen conocimiento de esas denuncias ni de ningún tipo de investigación judicial.

Además, le ha pedido a Más Madrid "prudencia" en este tipo de cuestiones y que no adelanten ningún acontecimiento. "Yo creo que siempre tratan de ir más allá en todo este tipo de cuestiones", ha censurado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Saiz dice que le merece "mucho" respeto la investigación

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que le merece "mucho" respeto la investigación periodística --de 'elDiario.es' en colaboración con Univisión Noticias-- sobre las acusaciones de agresión sexual a Julio Iglesias, aunque no ha revelado, a preguntas de los periodistas, si el Gobierno le retirará la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.

"No, no, como he dicho ni siquiera he tenido ocasión de leer al completo toda la investigación. Es muy importante que la ciudadanía no tenga ninguna duda de que el Gobierno es absolutamente firme, contundente y con un compromiso inquebrantable en contra de la violencia de género y que no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad, sea el que sea, y siempre al lado de las víctimas", ha respondido Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra ha señalado que el Gobierno seguirá trabajando para que "no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad" y ha afirmado que el Ejecutivo "no va a mirar hacia otro lado jamás".

Asimismo, ha advertido que no se debe "blanquear a la ultraderecha" porque "son negacionistas de la violencia de género". "Es tan importante que seamos contundentes contra esa lacra", ha apostillado.