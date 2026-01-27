El real decreto ha sido derogado con los votos de PP, Vox, Junts y UPN

Las medidas incluidas en la norma decaerán cuando la votación de este martes se publique en el BOE

El Congreso ha derogado este martes, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, el real decreto ley 'ómnibus' que incluía la revalorización de las pensiones, la prórroga de la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables y medidas como la congelación de las cuotas de los autónomos.

Aunque el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, había pedido a los grupos parlamentarios que apoyaran el decreto para evitar "hacer daño a millones de ciudadanos", las cuatro formaciones han cumplido su amenaza y han rechazado el real decreto.

Las medidas incluidas en la norma, que estaban en vigor desde el pasado mes de diciembre, decaerán cuando la votación de este martes se publique en el BOE, lo que supondrá desde el fin de las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos hasta la eliminación de la prohibición de cortar los suministros a los colectivos vulnerables.

Por lo que respecta a la subida de las pensiones, que es un mandato del Pacto de Toledo, el Gobierno ya ha abonado la nómina de las pensiones de enero con la revalorización del 2,7 %, pero ahora tendrá que aprobar una nueva norma para que la subida se mantenga en los próximos meses.

Críticas a un decreto "trufado"

PP, Junts y Vox han justificado su rechazo al real decreto ley 'ómnibus' porque, aunque su elemento central era la subida de las pensiones, estaba "trufado" de medidas con las que no estaban de acuerdo, en especial la prohibición de los desahucios para familias vulnerables, algo que ven como una protección a la "okupación".

De hecho, tanto PP como Junts se han mostrado dispuestos a aprobar la subida de pensiones si se presenta en una norma que no incluya otras medidas.

Aunque han apoyado el texto, algunos de los socios del Gobierno también han sido muy críticos, como el PNV, que cree que se carga el coste de la protección a los colectivos vulnerables en los propietarios de viviendas, o Bildu y ERC, que piden que el escudo social sea estructural.

Además de la subida de las pensiones y la suspensión de los desahucios, el real decreto ley incluía medidas como la prohibición de cortar los suministros a familias vulnerables, la prórroga de los módulos de los autónomos, la extensión de las ayudas para la compra de vehículos eléctricos o medidas fiscales para los afectados por la dana o los incendios