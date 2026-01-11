Cambios en las pensiones en 2026: el nuevo método que se aplicará a partir del 1 de enero

David Soriano 11 ENE 2026 - 21:00h.

La llega del nuevo año comienza a establecer la doble opción de cálculo, que elimina hasta 2 años de lagunas de cotización y elige el importe más beneficioso para el trabajador.

Reforma 2026: cómo elegir entre cotizar 25 o 29 años para calcular tu pensión

La llegada del Año Nuevo no solamente nos llena de propósitos de cambio y deseos para nuestros seres queridos, sino que implica la llegada de un nuevo marco legislativo en múltiples ámbitos. Uno de ellos es el de las pensiones de jubilación, en las que llegan múltiples cambios entre los que destaca el nuevo sistema para calcular cuánto vamos a cobrar cuando llegue el momento de decir adiós a la etapa profesional.

Nuevo sistema de cálculo de las pensiones

Desde la aprobación del Real Decreto-ley 2/2023, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, tenemos marcado el inicio de 2026 en rojo en el calendario, pues supone una revolución en la fórmula que hasta ahora se ha utilizado para el cálculo de la pensión de jubilación.

Desde que el reloj marque las 00:00 del 1 de enero de 2026, comenzará a aplicarse lo que se ha conocido como sistema dual. Este no solamente abarcará la fórmula que se ha aplicado hasta ahora, sino que integrará una alternativa y la pensión resultante será aquella con el cálculo más beneficioso de la base reguladora de mayor importe entre ambas alternativas.

La primera fórmula de cálculo contará los últimos 25 años cotizados para realizar el cálculo de la base reguladora de la pensión. Sin embargo, para no penalizar tanto a quienes hayan tenido algo más de inestabilidad laboral en sus últimos 25 años trabajados, considerará los mejores 27 años entre los 29 años previos al acceso a la jubilación, permitiendo dejar fuera del cálculo un par de años en los que no se haya dado muy bien la cosa.

Esto pretende ser una forma de paliar en cierta medida los efectos negativos que podía tener el cálculo de la pensión las llamadas ‘lagunas de cotización’, esos periodos en los que la base de cotización se reducía drásticamente debido a desempleo o, por ejemplo, en situaciones como los ERTE que se produjeron en plena crisis sanitaria del COVID-19. Si por ejemplo en esos años sufrimos de inestabilidad laboral, podremos obviar hasta 24 cotizaciones mensuales.

Este segundo cálculo no se producirá de golpe, sino que entre los años 2026 y 2037 será cuando se vaya incrementando de forma progresiva el número de meses que se tienen en cuenta para el cálculo de la segunda opción de base reguladora. Desde los 25 años actuales (la primera opción pura), se sumarán 4 meses más por cada año que transcurra hasta 2037. Por tanto, en 2026 solamente se podrá elegir por esta segunda fórmula habría que elegir las mejores 302 bases de cotización (las de mayor importe) entre los últimos 304 meses cotizados.

Hay que tener en cuenta que estos cálculos, sobre todo el segundo, que no es fijo, realmente no lo tendrá que hacer el trabajador. De esta forma, no será el futuro pensionista quien tendrá que elegir los mejores 27 años de los últimos 29 (cuando se aplique completamente el sistema a partir de 2037), sino que lo hace de oficio la Tesorería General de la Seguridad Social, quienes establecen el resultado de ambas fórmulas de cálculo y aplican la más beneficiosa para el trabajador de entre las resultantes.

Incremento de la edad de jubilación y subida según IPC

Además de estas fórmulas de cálculo, también hay que recordar que 2026 marca un incremento en la edad legal de jubilación. Esta supone un par de meses más para poder retirarse de la vida laboral, siendo a partir de ahora de 66 años y 10 meses en los casos de aquellos que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. Quienes hayan cotizado por encima de este umbral sí podrán jubilarse con 65 años. Hay que recordar que en 2027 volverá a incrementarse la primera cifra, que subirá hasta los 67 años, manteniéndose la segunda en 65.

Hay que recordar que no todos los pensionistas accederán al 100% del cálculo de la base reguladora, sino que dependerá de los años cotizados. En 2026 no cambia el número de años mínimos para cobrar pensión. Este seguirá fijado en mínimo 15 años cotizados para cobrar el 50% de la base reguladora. En el 2026, para cobrar la pensión máxima con el 100% de la base reguladora será necesario acreditar al menos 36 años y medio cotizados. En 2027 subirá esta última cifra hasta los 37 años.

Estos cambios no serán la única novedad referente a las pensiones de jubilación que entrarán en vigor según nos hayamos tomado las 12 uvas. Con la llegada del año nuevo, quienes ya sean pensionistas verán incrementado el importe mensual de la pensión para adecuarse al coste de la vida. Concretamente, la subida será de un 2,7%, una cifra que se ha calculado teniendo en cuenta el IPC medio desde diciembre de 2024 hasta noviembre de 2025.