Los servicios de seguridad del Congreso han expulsado este martes a Feli Velázquez Serrano, una activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Leganés, por gritar en varias ocasiones desde la tribuna de invitados "no tenéis vergüenza" a la bancada del PP por rechazar el decreto ley del llamado 'escudo social', que finalmente ha decaído, y que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas económicamente vulnerables.

A la salida del Palacio del Congreso, tras tomarle sus datos personales la Policía Nacional, Velázquez ha explicado que llevaba desde las 12.00 horas escuchando, entre otras, las "vergonzosas" intervenciones de PP y Vox sobre este decreto.

Al respecto, ha asegurado que ha sido "muy difícil" soportar sus argumentos por el impacto que, a su juicio, tendrá en las 60.000 familias vulnerables sin vivienda a las que acompañan "día a día" a juzgados y desahucios.

La activista ha denunciado que el PP "acaba de cometer un crimen" y le ha reprochado que hablen de la okupación "como si fuera el mayor problema de este país", cuando, en sus palabras, supone "un 0,01%". Además, asegura que el problema es la falta de vivienda social y sostiene que la derecha "no tienen ninguna voluntad política de resolverlo, sino que defienden a los de siempre, a quienes especulan y echan a familias a la calle".