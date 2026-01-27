Puente ha señalado que "nos obliga a entrar en un debate público sobre cuestiones en las que no deberíamos entrar"

La CIAF apunta a la rotura de la soldadura como principal causa del accidente de Adamuz y Adif defiende que los arreglos seguían la normativa

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha mostrado molesto por las apariciones públicas en medios de comunicación del presidente de la comisión que investiga el accidente de Adamuz, debido a que originan un debate público sobre cuestiones que cree que no se deberían de tratar de esta forma.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el ministro ha cuestionado las intervenciones que está haciendo el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, que plantea hipótesis en programas de televisión que todavía no han sido comprobadas en laboratorio.

"Nos obliga a entrar en un debate público sobre cuestiones en las que no deberíamos entrar"

"Creo que uno de los problemas que puede presentar el hecho de que el presidente de la organización que está investigando el accidente haga manifestaciones públicas es que nos obliga a entrar en un debate público sobre cuestiones en las que no deberíamos entrar", ha argumentado.

Fuentes del Gobierno aseguran que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, cuyas dependencias albergan la CIAF, se ha sorprendido por esas apariciones públicas.

"Son hipótesis que se plantean verbalmente en una entrevista sin un informe de laboratorio, y yo no puedo... Es que, claro, imagínese que ahora yo digo que si pasa esto, haría esto, y al final que sea otra cosa", ha añadido Puente en la rueda de prensa, preguntado por los periodistas precisamente por las hipótesis adelantadas por Barrón.