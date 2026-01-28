Leire Díez pide levantar el secreto de la causa sobre comisiones en contratos públicos

Leire Díez pide levantar el secreto de sumario en la causa por presunto cobro de comisiones

La exmilitante del PSOE Leire Díez ha solicitado levantar el secreto de sumario en la causa en la que es investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos.

La defensa denuncia además el bloqueo de sus cuentas bancarias, así como las de familiares y terceros, una medida que, según sostiene, le impide afrontar gastos básicos como alimentación o suministros del hogar

La petición se recoge en un recurso de reforma contra el auto del pasado 9 de enero, que prorrogó el secreto del sumario en un procedimiento en el que también están investigados el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, considerado socio de Santos Cerdán por los investigadores.

Según la investigación, los tres formarían un grupo denominado Hirurok que se habría dedicado a influir en expedientes de la Administración pública para obtener beneficios económicos mediante el cobro de mordidas.

La defensa de Díez considera que la prórroga del secreto de sumario no está suficientemente motivada y vulnera su derecho de defensa

También cuestiona la proporcionalidad de las medidas, al señalar que la cantidad que se le atribuye a Díez asciende a 21.500 euros, procedentes de la venta de un vehículo en 2021, y recuerda que la investigada ha colaborado plenamente con la UCO y ha comparecido siempre que ha sido citada.

No obstante, los investigadores estiman que las mordidas totales del grupo superarían los 750.000 euros, canalizadas presuntamente a través de una empresa mediante facturación falsa.

Los tres investigados fueron detenidos por malversación, tráfico de influencias y organización criminal, y quedaron en libertad con medidas cautelares, entre ellas comparecencias periódicas, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España.