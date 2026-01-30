Implica al exjefe de gabinete de Maroto en la gestión de la licencia de hidrocarburos y a Koldo como el intermediario

La empresaria Carmen Pano ha asegurado este viernes como investigada en la Audiencia Nacional que los 90.000 euros que dice que llevó en metálico a la sede del PSOE provenían de Claudio Rivas, dueño de la compañía de hidrocarburos Villafuel.

Además, ha indicado que Víctor de Aldama le comentó que había recibido un sobre que el presunto conseguidor del ‘caso Koldo’ vincula a una presunta financiación irregular del PSOE

Así lo ha señalado, según fuentes jurídicas consultadas, en su declaración ante el juez instructor Santiago Pedraz, que también ha interrogado como imputada a la hija de Pano, Leonor González, quien ha manifestado no tener relación con la presunta trama de fraude fiscal.

Pano ha vuelto a ratificarse en que llevó 90.000 euros, en dos tandas de 45.000, a la sede nacional del PSOE y ha precisado que el dinero era de Rivas, a quien la UCO de la Guardia Civil sitúa junto a Aldama como presuntos cabecillas del ‘caso hidrocarburos’.

En este sentido, Pano ha contradicho a Aldama, que declaró que la empresaria no había entregado tal cantidad de dinero porque él se lo hubiera dado

La empresaria ha insistido en que llevó el dinero en bolsas a Ferraz, asegurando que parte del efectivo se lo dio Aldama y otra parte una persona vinculada a Rivas, a quien ha responsabilizado de estar detrás de todas las empresas y dar las órdenes.

Koldo estuvo en toda la reunión de Villafuel

Pano también ha confirmado que en una reunión celebrada en diciembre de 2020 en el Ministerio de Industria, para tratar la licencia de Villafuel, participó Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces jefe de gabinete de Reyes Maroto, y que Koldo García estuvo presente durante todo el encuentro, contradiciendo la versión del propio Díaz Bidart.

Además, ha añadido que el excargo de Industria pidió que la documentación de la licencia se canalizara a través de Koldo

Semana de citaciones

El juez Pedraz ha citado esta semana a varios ex altos cargos y empresarios. La UCO sostiene que la trama habría logrado infiltrarse en varios ministerios, con el objetivo de influir en la concesión de licencias a cambio de contraprestaciones económicas.