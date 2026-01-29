El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reaparecido este jueves en un acto en el Ateneo de Madrid

El Gobierno tramita una petición de indulto para el ex fiscal general del Estado

Compartir







El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reaparecido este jueves en un acto en el Ateneo de Madrid, donde diversos juristas han presentado un manifiesto crítico con la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo.

El acto, que ha comenzado con un aluvión de aplausos mostrando su apoyo al ex fiscal general del Estado, ha sido introducido por la abogada laboralista Paquita Sauquillo, quien ha señalado la "dignidad" con la que ha llevado García Ortiz todo el procedimiento.

PUEDE INTERESARTE El histórico proceso que derribó al fiscal general del Estado: la caída de Álvaro García Ortiz

En el evento han intervenido diferentes magistrados, siendo el primero en hacerlo el primer alcalde de Fuenlabrada (Madrid) tras la Transición y consejero de Educación bajo la Presidencia de Joaquín Leguina (PSOE), Manuel de la Rocha Rubí. Este ha señalado que la sentencia es "indignante" y ha tildado como un "hecho bochornoso" que García Ortiz fuese cesado.

"Maltrato institucional" sobre el exfiscal

La vicepresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Pepa Berdugo García-Maestro, ha hecho énfasis en su intervención en que todo el procedimiento penal ha sido "inquietante", así como lo ha sido la sentencia. También ha querido transmitir el "maltrato institucional" al que ha sido sometido el ex fiscal general del Estado.

PUEDE INTERESARTE La condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz podría costarle su expulsión de la carrera fiscal

Por otro lado el exmagistrado del Supremo, Joaquín Giménez, --que también ha tildado de "decepcionante" la sentencia--, ha señalado que los jueces han de ser independientes de su ideología en el momento de hacer su trabajo: "Lo que es evidente es que cuando se pone a la hora de enjuiciar tiene que ser independiente de su propia ideología para ponerse al servicio de la ley democráticamente votada en las Cortes."

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por último, ha tomado la palabra el abogado, político, periodista y cofundador de CCOO, Nicolás Sartorius, quien ha defendido en todo lo momento la presunción de inocencia de García Ortiz y ha señalado que le parece una "aberración" la resolución del Tribunal Supremo. Además ha enfatizado en la parte de la sentencia en la que la culpa recae sobre el acusado o su "entorno". "No tenían ni idea de quién había sido, nunca he visto nada parecido a esto", ha concluido.

El manifiesto firmado por 150 juristas

Con todo, el acto ha finalizado con la lectura del manifiesto de apoyo llamado 'Una sentencia inquietante' y firmado por 150 juristas, entre los que figuran catedráticos, abogados y fiscales, pero también magistrados jubilados.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En dicho documento se califica de "inaceptable" la condena del Supremo al fiscal general por revelación de secretos, denunciando una vulneración grave del principio de presunción de inocencia y del derecho 'in dubio pro reo'. El documento sostiene que el fallo carece de pruebas directas y se fundamenta en "conjeturas" e indicios insuficientes que no superan el umbral de la "mera sospecha".

Ante lo que consideran un "golpe a la confianza institucional" y un "menoscabo" al secreto profesional periodístico, los autores concluyen que la sentencia debe ser anulada en instancias superiores al no haberse acreditado la culpabilidad más allá de toda duda razonable.