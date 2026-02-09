Txeroki podrá salir de la cárcel durante el día entre semana pero tendrá que pasar la noche en el centro

El exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', ha salido poco antes de las 08:00 horas de la mañana de la prisión de Matutene, en San Sebastián, en régimen de semilibertad. 'Txeroki' podrá salir de la cárcel durante el día entre semana pero tendrá que pasar la noche en el centro penitenciario, al igual que los fines de semana.

El Gobierno vasco ha autorizado la medida a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión donostiarra de Martutene, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Supone una flexibilización en su régimen de internamiento, aunque permanece en segundo grado.

Esta fórmula se contempla para que los presos avancen en su resocialización a través del trabajo o el voluntariado y, para ello, el recluso tiene que tener 'un plan de ejecución' en el que se establece lo que va a hacer mientras esté por el día fuera de prisión.

No obstante, la medida debe contar también con la autorización del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, al ser el tribunal sentenciador, por lo que, en caso de ser denegada, queda sin efecto.

Aspiazu fue trasladado de la prisión francesa de Lannemezan en 2024

Garikoitz Aspiazu, que fue trasladado en agosto de 2024 de la prisión francesa de Lannemezan a la guipuzcoana de Martutene, ha salido minutos antes de las ocho de la mañana de la cárcel guipuzcoana, en cuya entrada ha sido recogido en un coche.

'Txeroki' fue detenido el 17 de noviembre de 2008 en Francia y ha sido condenado a diversas penas tanto por la Justicia gala como por la española. En 2011 fue sentenciado a penas que sumaban 377 años de cárcel por 21 intentos de asesinato y actos terroristas.