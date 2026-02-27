Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Internacional
Al minuto

Un tranvía descarrila en Milán y mata a dos peatones al estrellarse contra un edificio: hay al menos 39 heridos

Milán tranvía t
Policías y bomberos italianos junto a una persona herida en el lugar de los hechos. Europa Press
Compartir

Un tranvía ha descarrilado este viernes en pleno centro de Milán, en Italia, y se ha estrellado contra un edificio. Las imágenes son sobrecogedoras, el tren sale de la vía, cruza la carretera e impacta de lleno contra un muro. Una tragedia en la que las autoridades confirman, por el momento, que hay al menos un fallecido y unas 39 personas heridos.

El suceso ocurrió poco después de las 16:00 horas de este viernes, concretamente en la calle Vittorio Veneto, cuando el convoy circulaba desde la Plaza de la República hacia la Puerta de Venecia. Las imágenes son estremecedoras, como las que se pueden ver en el siguiente post, un vídeo grabado desde un vehículo que, al parar en un semáforo, capta el momento en el que el tranvía sale disparado por los aires.

Hasta el lugar de la tragedia acudieron cinco unidades de bomberos y las primeras investigaciones apuntan a un posible exceso de velocidad del tranvía, un nuevo modelo Tramlink bidireccional que había empezado a operar en la ciudad semanas antes, como causa del descarrilamiento, que se llevó por delante a un transeúnte. El fiscal jefe de Milán, Marcello Viola, se ha desplazado al lugar y ha confirmado la apertura de una investigación por homicidio involuntario y homicidio culposo. Los tres heridos graves han sido trasladados al Hospital Niguarda con pronóstico reservado.

Momentos clave

  • Muere uno de los heridos trasladados al hospital: la cifra de víctimas aciende a dos

MOMENTO CLAVE

Muere uno de los heridos trasladados al hospital: la cifra de víctimas aciende a dos

Uno de los siete heridos trasladados al Hospital Niguarda  ha fallecido poco después de llegar al hospital. Se trataba de un hombre sin hogar que había sido trasladado en estado grave, con un paro cardíaco.  El número total de víctimas del descarrilamiento del tranvía asciende así a dos. 

Policías y bomberos rescatan a los heridos

Hasta el lugar de la tragedia acudieron cinco unidades de bomberos y las primeras investigaciones apuntan a un posible exceso de velocidad del tranvía, un nuevo modelo Tramlink bidireccional que había empezado a operar en la ciudad semanas antes, como causa del descarrilamiento, que se llevó por delante a un transeúnte.

Accidente tranvía
Accidente tranvía. Europa Press

Así ha sido el momento del impacto del tranvía contra un edificio

En redes sociales están empezando a aparecer vídeos del momento del impacto en el que se ve el tranvía estrellarse
Temas