Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad del tranvía de Milán, que descarriló y se estrelló

Un tranvía ha descarrilado este viernes en pleno centro de Milán, en Italia, y se ha estrellado contra un edificio. Las imágenes son sobrecogedoras, el tren sale de la vía, cruza la carretera e impacta de lleno contra un muro. Una tragedia en la que las autoridades confirman, por el momento, que hay al menos un fallecido y unas 39 personas heridos.

El suceso ocurrió poco después de las 16:00 horas de este viernes, concretamente en la calle Vittorio Veneto, cuando el convoy circulaba desde la Plaza de la República hacia la Puerta de Venecia. Las imágenes son estremecedoras, como las que se pueden ver en el siguiente post, un vídeo grabado desde un vehículo que, al parar en un semáforo, capta el momento en el que el tranvía sale disparado por los aires.

Hasta el lugar de la tragedia acudieron cinco unidades de bomberos y las primeras investigaciones apuntan a un posible exceso de velocidad del tranvía, un nuevo modelo Tramlink bidireccional que había empezado a operar en la ciudad semanas antes, como causa del descarrilamiento, que se llevó por delante a un transeúnte. El fiscal jefe de Milán, Marcello Viola, se ha desplazado al lugar y ha confirmado la apertura de una investigación por homicidio involuntario y homicidio culposo. Los tres heridos graves han sido trasladados al Hospital Niguarda con pronóstico reservado.