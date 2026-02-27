Celia Molina 27 FEB 2026 - 15:22h.

Gabriel Martins Santos falleció el pasado 24 de febrero tras sufrir un paro cardíaco durante una intervención de fecundación in vitro

El último mensaje que la influencer fallecida durante una fecundación in vitro dedicó a su marido: "Que nunca nos falte el tiempo"

La muerte de la influencer y abogada brasileña Gabriela Martins Santos ha causado una gran conmoción en las redes sociales. La joven creadora de contenido, de 31 años, falleció durante un proceso de fecundación in vitro en una clínica de reproducción asistida en Sao Paulo, Brasil, donde vivía. Su marido, el doctor ortopédico Samuel Moura, y ella llevaban dos años intentando tener un hijo, sin imaginar que ese deseo le acabaría costando la vida a la influencer.

Según informó su primera, la periodista Nahiza Monteles, Gabriela sufrió "una parada cardiorrespiratoria mientras se realizaba un tratamiento de fertilidad" y no murió en una operación de cirugía estética, como había comenzado a decirse en el país. Tras el infarto, quedó en coma y fue trasladada al hospital Sirio Libanés de Sao Paulo, donde, después de pasar ocho días en la UCI, falleció por muerte cerebral, según publicó el periódico 'The Sun'.

"Hemos tomado la decisión de donar sus órganos"

En medio del inmenso dolor por su pérdida, la familia, que pidió la orden del traslado del cuerpo a Teresina, el lugar de nacimiento de Gabriela, comunicó que sus órganos serán donados: "Con inmensa tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra Gabriela, cuya muerte cerebral ha sido confirmada hoy por el equipo médico. En este momento de dolor, nos reconforta saber que su amor y generosidad seguirán vivos gracias a la decisión de proceder con la donación de órganos, un gesto de inmensa grandeza que llevará esperanza y vida a otras personas, tal y como ella lo hizo", dijeron sus seres queridos.

Gabriela y Samuel acababan de celebrar su aniversario

Por el momento, su marido, con quien había celebrado apenas un día antes su octavo aniversario de bodas, no se ha pronunciado en las redes sociales sobre tan dura pérdida. En su muro, pueden encontrarse fotografías del día de su boda - el día "más feliz" de sus vidas - y de su luna de miel en Venecia. Ambos solían expresar su amor mutuo en Instagram y, ahora que ha fallecido, ha cobrado especial importancia el último mensaje público que Gabriela le dedicó a Samuel:

Entre reuniones, compromisos y rutinas ocupadas, es fácil olvidar que la relación también necesita intención. Salir con amigos es delicioso, tener momentos especiales afuera también... Pero lo que realmente sostiene una relación son los pequeños rituales diarios. Es el café preparado juntos, la cena hecha sin prisas, la conversación que ocurre ojo a ojo, el cuidado silencioso, la elección diaria de quedarse. Que nunca nos falte tiempo para ser pareja. Para recordar lo que nos encantó al principio. Y para mantener viva esa llama en los días simples, ordinarios y reales. Te quiero", le dijo al que consideraba como el hombre de su vida.

En su día a día, además de ejercer como abogada, esta sanísima creadora de contenido daba consejos sobre la buena alimentación, el mindfulness y el deporte pues, tal y como puede apreciarse en sus fotografías, le encantaba correr y apuntarse a maratones. Su saludable estilo de vida no hacía pensar que podría morir tan joven en un intento desesperado por quedarse embarazada.