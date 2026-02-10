Santos Cerdán, sobre haber visto a Leire Díez: "Era una información que nos podía interesar y se mantuvo la reunión sin más"

Por otro lado, el excardelado detalló que estuvieron "hablando de la información sobre las saunas del señor presidente"

'Informativos Telecinco' tiene acceso al vídeo de la declaración de Santos Cerdán y Antonio Hernando, secretario de Estado, confirmando ante el juez que investiga el caso de Leire Díez que se reunieron con ella y con el abogado Pérez Dolset.

El político que estuvo encarcelado fue muy claro en su testimonio, incluso detallando que el encuentro tuvo lugar en abril de 2024, cuando el presidente del gobierno meditaba si dejar el cargo o no. Una declaració en la que se reconoce que recibieron documentación sobre supuestas maniobras de la llamada 'policía patriótrica' contra Pedro Sánchez.

Por otro lado, Santos Cerdán asegura en el vídeo que el PSOE ya conocía los negocios de saunas del presidente Sánchez. "Simplemente era una información que nos podía interesar y se mantuvo la reunión sin más. Me dijo que esa información ya la conocía y que la tenían, que no había nada nuevo. Estábamos hablando de la información sobre las saunas del señor presidente", sentenciaba el político ante el juez.

La AP archiva la causa contra Cerdán por presunto falso testimonio en la comisión del caso Koldo del Senado

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado, por falta de "relevancia penal", inadmitir la querella interpuesta por la asociación Hazte Oír contra Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, por un presunto delito de falso testimonio en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado.

Concretamente, en un auto de este martes, los magistrados de la Sección Sexta estiman el recurso de la Fiscalía, al que se adhirió la defensa de Cerdán, y dan carpetazo al escrito presentado por Hazte Oír. La Audiencia, específicamente, sostiene que el exdirigente socialista pudo utilizar "la mentira como una estrategia de defensa legítima frente a una futura imputación".