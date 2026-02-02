"La información ya era conocida": La explicación de Cerdán sobre las dos reuniones que mantuvo con Díez

Afirma que no la conoció hasta que fueron esos encuentros y subraya que no informó a Sánchez de ello

El Tribunal Supremo remite a la Audiencia Nacional la causa sobre José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo sobre amaños en adjudicaciones de obra pública

El ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán ha confirmado este lunes como testigo ante el juez del 'caso Leire Díez' que se reunió dos veces con la exmilitante del partido y que ella les ofreció audios sobre negocios de la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cerdán, que ha intentando no declarar por estar investigado en otras causas, ha acabado respondiendo a preguntas, afirmando que no recuerda quién convocó las reuniones, aunque ha precisado que fue en un despacho próximo al suyo en la sede del PSOE en la calle Ferraz, según las fuentes jurídicas.

El ex 'número tres' del PSOE, imputado en la rama del 'caso Koldo' relativa a presuntos amaños de obras públicas, ha sostenido que no conocía de nada a Díez hasta esas reuniones

Según ha agregado, sólo habló con ella los días de las reuniones, que se celebraron en abril de 2024, y cuando él salió de prisión provisional el pasado noviembre, que Díez le preguntó por teléfono cómo estaba, ha indicado.

Cerdán ha manifestado que, tras esos encuentros con Díez, no reportaron al presidente del Gobierno sobre los mismos y ha asegurado que de lo que se habló fue de audios sobre las saunas del suegro de Sánchez relacionadas con trabajos del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Al respecto, ha expresado que a él no le interesó el material que Díez y el empresario también investigado en la causa, Javier Pérez Dolset, le pusieron sobre la mesa porque ya había trascendido, se conocía públicamente.

Hernando también confirma una reunión

Cerdán ha comparecido en la causa en la que el juez Arturo Zamarriego investiga a Díez, Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntamente buscar información comprometida de jueces, fiscales y guardias civiles a cambio de favores.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid también ha escuchado también esta mañana al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que ha confirmado que se reunió una vez con Díez para hablar de supuestas acciones de la denominada 'policía patriótica' contra el jefe del Ejecutivo.

Las declaraciones, que estaban previstas que comenzase a las 10.30 horas, se han retrasado por la ausencia por motivos médicos de la abogada de uno de los investigados

El secretario de Estado de Telecomunicaciones y excargo de Moncloa ha sido el primer testigo en llegar, hacia las 8.55 horas, mientras que Cerdán ha entrado en los juzgados de Plaza de Castilla sobre las 10.30 horas.

Zamarriego investiga si Díez lideraba una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "recabar información comprometida o irregular" de instituciones estatales con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

Por su parte, Díez enmarca las conversaciones incluidas en la causa en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado

Díez reconoció haberse reunido con Cerdán

La propia Díez reconoció en su declaración ante el juez el pasado 17 de noviembre que mantuvo dos encuentros con Cerdán en abril de 2024 en la sede del PSOE en la calle madrileña de Ferraz, añadiendo que lo hizo en calidad de periodista y en compañía de Pérez Dolset, entre otras personas.

El empresario, que declaró ese mismo día, confirmó su presencia en las dos reuniones en las que estuvo Cerdán y precisó que en una estuvo también presente Hernando, que en aquellas fechas era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno.

También constan en la causa otras reuniones de Díez, como una en el despacho del expresidente de Sacyr Luis del Rivero con el fiscal de Anticorrupción Ignacio Stampa, o la organizada en el despacho del abogado Jacobo Teijelo con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en la Audiencia Nacional.

El juzgado a cargo del caso acumuló varias denuncias contra Díez de los audios que se la escucha hablar con empresarios con el supuesto objetivo de buscar información comprometida contra Antonio Balas

También el fiscal Stampa aportó grabaciones de la reunión que mantuvo con Díez junto a Pérez Dolset y Del Rivero, en la que la exmilitante se presentó como "mano derecha" de Cerdán y como "la persona que ha puesto el PSOE".

"Yo traslado luego", aseguró

El supremo manda a la AN la cusa por presuntos amaños

La citación de Cerdán ha coincidido con la decisión tomada este lunes por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de enviar a la Audiencia Nacional la causa en la que investigaba a él, además de al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García o el empresario Víctor de Aldama, por presuntos amaños de obra pública.

En un auto, el magistrado remite al juez de la Audiencia Nacional que también instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, esta línea de investigación después de que Ábalos renunciase la semana pasada a su acta de diputado, lo que le hizo perder el aforamiento.

El Supremo, según explica, ha perdido así la competencia para continuar indagando en estos hechos

La pieza separada que ahora se remite al Juzgado Central de Instrucción Número 2 fue abierta el pasado mes de septiembre para investigar todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obras públicas.

Se trata de una pesquisas que, según el hasta ahora instructor, se encuentran en una fase incipiente

De esta forma, el Supremo se queda únicamente en lo referido al 'caso Koldo' con el juicio oral contra Ábalos, Koldo y Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia, previsto para abril.