Díaz está convencida de que la izquierda alternativa volverá a ser clave para un Gobierno progresista

Díaz ha sido la principal ausente del acto de reedición de Más Madrid, IU, Comuns y Movimiento Sumar para reeditar su alianza

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado su ilusión por la reedición de la alianza entre Más Madrid, IU, Sumar y Comuns, y está convencida de que la izquierda alternativa volverá a ser clave para un Gobierno progresista.

"Así es como vamos a ganar las próximas elecciones: ilusionando, cooperando, avanzando. Dando pasos siempre adelante. Juntas. De la mano. Lo hicimos en el 23 y lo volveremos a hacer. Orgullo de compañeras", ha escrito en la red social 'Bluesky'.

Yolanda Díaz, la principal ausente del acto de reedición

Díaz ha sido la principal ausente del acto de reedición de Más Madrid, IU, Comuns y Movimiento Sumar para reeditar su alianza, al considerar que era el momento de las formaciones políticas y que no tocaba ahora abrir el debate sobre nombres para el liderazgo y marca. Durante el evento, la ministra Mónica García y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, han elogiado su gestión.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha indicado a los medios que la izquierda "va a estar a la altura" para la próxima década y que este proyecto va a estar abierto a otras organizaciones, para defender a la clase trabajadora y la enfrentar a la ultraderecha.

"Todo el mundo será bienvenido y a la hora de la verdad estaremos a la altura (...) La gente nos va demandar no confundir de adversarios", ha explicado para agregar que ahora toca el trabajo "minucioso" y discreto de las organizaciones y luego ya habrá tiempo de pensar en el futuro cabeza de lista.

Mientras, el diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha asistido al evento y ha defendido que las izquierdas tienen que continuar cooperando en las instituciones para trabajar en lograr un "horizonte político y electoral" que ponga "pie en pared" ante la amenaza de la extrema derecha. "Hay tiempo para construir con esto con calma y autonomía", ha destacado.