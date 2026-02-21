Los cuatro partidos lanzan la reconfiguración de su alianza para las próximas elecciones generales

Lo harán con respaldo de algunos referentes del espacio pero con la ausencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz

Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid lanzan este sábado en Madrid la reconfiguración de su alianza para las próximas elecciones generales, erigiéndose de nuevo como una coalición abierta a más formaciones y alternativa sólida en una semana de movimientos de calado a la izquierda del PSOE.

Lo harán con respaldo de algunos referentes del espacio pero con la ausencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y sin la presencia de Podemos, que sigue desmarcándose de este proyecto.

Pese a que en esta cita no se prevén novedades sobre la futura marca electoral ni pistas sobre futuros liderazgos, debates que abrirán cuando toquen, los partidos en el Gobierno por la cuota minoritaria quieren reivindicarse como alternativa ante el crecimiento de Vox y demostrar, públicamente, su compromiso para revalidar e reimpulsar el Gobierno progresista.

Todo ello en una semana intensa para la izquierda más allá del PSOE después del coloquio protagonizado por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha causado expectación y que ha abierto la discusión sobre la necesidad de reorganizar a la izquierda y trazar vías de colaboración entre las diversas organizaciones

Aunque el plan de Rufián ha sido recibido con cautela, los cuatro partidos consideran que el debate abierto por el republicano también les favorece y les facilita mostrar que estos partidos han culminado un afianzamiento de relaciones que viene desplegándose discretamente desde el verano.

Su idea es mostrar un cambio sobre todo en la forma de aplicar una coalición donde prima la horizontalidad, respeto ala implantación del territorio, coralidad en los referentes y responsabilidad ante la demanda ciudadanía de articular la unidad. Todo ello en un proceso donde Sumar ya no es un paraguas de formaciones sino un actor más y en el que quieren subsanar "errores" pasados a la hora de armar una confluencia amplia de izquierdas.

Colau, Garzón y el respaldo de los líderes de CCOO y UGT

En el Círculo de Bellas Artes de la capital y con un aforo previsto de 400 personas, los cuatro partidos mostrarán públicamente su voluntad de volver a confluir juntos para las próximas elecciones, bajo el lema 'Un paso al frente' y a través de las intervenciones de altos cargos de cada formación.

De esta forma, tomará la palabra la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, el líder de IU, Antonio Maíllo, el ministro de Cultura y dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, y la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández.

Además, contarán con el respaldo entre el público del Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la titular de Juventud, Sira Rego; junto a otras figuras relevantes del espacio como la exalcaldesa de Barcelona, el exministro y excoordinador de IU Alberto Garzón, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.

También se ha invitado al exsecretario de Estado y exdirigente de Podemos Nacho Álvarez y se espera la presencia del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y diversas personales de colectivos sociales, movimientos vecinales y personalidades del mundo de la cultura.

ERC Y BILDU enviarán representantes

A nivel de partidos acudirá también el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, aunque el sector mayoritario de su formación ha explicitado que no quiere implicarse en la construcción orgánica de esta coalición y solo explorar alianzas electorales.

Mientras, habrá también representantes de fuerzas soberanistas de la izquierda al confirma ERC y Bildu que enviarán delegaciones con miembros de sus respectivas direcciones. Aparte, se espera que Emilio Delgado acuda también el sábado como parte de la comitiva de Más Madrid.

Principales ausencias: Yolanda Díaz y Podemos

La principal ausencia en este pistoletazo de salida a la refundación del espacio será la vicepresidenta segunda, que argumentó que ahora es el momento de los partidos y sigue sin desvelar si quiere repetir como aspirante a cabeza electoral.

En el seno de estas formaciones recalcan que la decisión de Díaz es responsable y generosa, resaltan que es un activo clave y la mejor ministra de Trabajo y creen que su posición permite enfriar el debate sobre candidatos que ahora no toca y que solo puede construir a provocar tensiones.

No obstante, el líder de IU apuntó a la necesidad e renovar liderazgos en esta etapa y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, defendió que Díaz aspire de nuevo a ser candidata.

Otras voces creen que así también puede tener más tiempo para relanzar su perfil, que ha sufrido desgaste a nivel de valoración ciudadana. Mientras hay dirigentes que alertan que sacar a la palestra cualquier perfil supondría quemarlo.

Tampoco asistirán aliados electorales de Sumar en las elecciones del 23J, como el caso de la Chunta Aragonesista (CHA), el Partido Verde (antes Verdes Equo) y Més per Mallorca.

Tampoco estarán Rufián ni Podemos

Las otras ausencias destacadas será la del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que alegó motivos de agenda, aparte de reivindicar que su partido era su "casa", para declinar la invitación y sobre todo Podemos, que ha minusvalorado este acto al tacharlo de una suerte de "Sumar 2.0".

Rufián esta misma semana ha apelado a la reordenación electoral de la izquierda, mediante confluencias que eviten división de candidaturas a nivel provincial, lo que ha suscitado recelos en la mayoría de formaciones del ecosistema progresista alternativo al PSOE.

Por su parte, la formación morada se mantiene alejada de la esfera de Sumar, al considerar que el proyecto creado por Díaz está subordinado al PSOE, que ha sido un fracaso y únicamente persigue en el fondo acabar con el partido.

También ha rechazado de plano el plan de Rufián, al advertir que fiar todo al cálculo electoral solo apuntala al PSOE y acabará barriendo a la izquierda alternativa.

Pese a estos portavoz, los principales partidos de Sumar siguen tendiendo la mano a Podemos con avisos de los efectos negativos que tendrá el desvincularse de un frente amplio.