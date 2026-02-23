Carlos Franganillo entrevista en Informativos Telecinco a Javier Cercas coincidiendo con el anuncio de la desclasificación

El 23F bajo la lupa: la figura y el silencio del general Armada vuelven al foco con la desclasificación de los documentos

Compartir







Pedro Sánchez ha anunciado este lunes que el Gobierno aprobará la desclasificación de los documentos del golpe de Estado que se produjo el el 23 de febrero de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero, justo cuando se cumplen 45 años.

El escritor Javier Cercas fue uno de los que pidió esa desclasificación, que ahora se hace realidad. Carlos Franganillo le ha entrevistado en Informativos Telecinco con motivo del anuncio de Sánchez. Esa petición que le hizo al presidente, tenía un objetivo claro: combatir así bulos y teorías de la conspiración, que en su opinión, siguen existiendo en torno al intento del golpe de Estado.

"Hay una enorme cantidad de bulos y de bolas. El golpe de Estado del 23 de febrero es el mito fundacional de la democracia española. La democracia española empieza jurídicamente en diciembre del año 78, cuando el rey promulga la Constitución, pero simbólicamente empieza en el golpe de Estado el 23 de febrero y, además, es un golpe sin documentos, por lo tanto, absolutamente todo se puede decir sobre él", explica el escritor.

"Lo esencial lo sabemos y no va a cambiar nuestra interpretación del golpe"

Tal y como explica Cercas, "lo esencial lo sabemos y no va a cambiar nuestra interpretación del golpe". Pero, sí puede servir para que "los mentirosos tengan un instrumento menos al que agarrarse". 45 años después son muchos los que tratan de sembrar dudas sobre este episodio.

¿Lo han por una cuestión de rentabilidad económica? ¿Gustan las teorías de la conspiración o hay otros intereses? "Las mentiras son mucho más atractivas que la verdad. Desde el mismo juicio, los golpistas difundieron la idea de que el rey había organizado el golpe. Lo hacían para eludir sus propias responsabilidades. La ultraderecha al principio utilizó ese bulo y hoy lo utiliza la ultraizquierda y los independentistas. Y lo hacen porque les interesa, porque resulta rentable, porque saben que si atacan y se acaba la monarquía hay que cambiar la Constitución y por lo tanto se acaba el régimen del 78, así como le llama de ellos", opina Cecas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Son muchos los que se preguntan qué pasará a partir de ahora y si habrá más ruido en torno a este capítulo de la historia reciente de España. "Tal vez se pueda matizar alguna cosa, tal vez, claro, habrá informes, habrá cosas. El golpe fue un golpe sin papeles. Quienes lo dieron sabían que solo un círculo muy reducido estaba al tanto de lo que iba a ocurrir", relata el escritor.

¿Qué se puede esperar entonces de esta desclasificación? Para Cercas, la "responsabilidad de los periodistas es clave. "No se deben ocultar cosas, sino exactamente lo contrario y que se cuente la verdad", concluye el escritor.