El Gobierno desclasificará este martes los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, una decisión que ha reabierto el debate sobre el papel que desempeñaron algunos de sus protagonistas, entre ellos el general Alfonso Armada, una figura clave en aquellos acontecimientos.

El anuncio lo ha realizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coincidiendo con el 45 aniversario del 23F. Según explicó, la desclasificación de estos archivos permitirá “saldar una deuda histórica con la ciudadanía” y contribuir a un mayor conocimiento del pasado reciente. Una vez aprobada la medida por el Consejo de Ministros, los documentos se publicarán en el BOE y estarán disponibles en la web de Moncloa.

La relación entre el general Armada y el Rey Juan Carlos I

La apertura de estos archivos vuelve a poner el foco en el general Armada, condenado por su implicación en el intento de golpe y que cumplió siete años de prisión. Su figura siempre estuvo rodeada de una especial sensibilidad, especialmente por la relación personal y profesional que mantuvo con Juan Carlos I. Armada fue instructor militar del entonces príncipe y, ya tras la proclamación del monarca, llegó a ocupar el cargo de secretario general de la Casa del Rey.

Ese vínculo quedó reflejado años después en una conversación privada del rey emérito con Bárbara Rey, grabada en Nueva York y conocida públicamente. En ella, Juan Carlos I destacaba el silencio mantenido por Armada tras su condena, en contraste con lo que calificaba como indiscreciones de otros actores del entorno de la Zarzuela, como el que fuera jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo.

Con la desclasificación anunciada, se espera que los documentos arrojen nueva luz sobre el grado de implicación de los distintos mandos militares y civiles en el golpe, así como sobre las tensiones internas dentro de las Fuerzas Armadas y la Casa Real durante aquellas horas decisivas para la democracia española.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, será la encargada de ofrecer los detalles sobre el contenido de los archivos una vez finalice la reunión del Consejo de Ministros.

El PP critica al Gobierno por desclasificar los documentos del 23-F y no dar "explicaciones sobre el presente"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dudado este lunes de que se "vaya a descubrir nada" que no se sepa con los documentos desclasificados del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y ha aseverado que lo que "España necesita son explicaciones sobre el presente".

Así lo ha considerado Gamarra en una rueda de prensa en la sede del partido al ser preguntada por el anuncio del presidente del Gobierno, en el que asegura que este martes se harán públicos los documentos que rodean al 23F que hasta ahora eran secreto de Estado.

"España necesita muchas explicaciones sobre los últimos ocho años de Pedro Sánchez, que son las que nos interesan", ha enfatizado la dirigente 'popular', haciendo referencia a los "escándalos" que "tienen el nombre y apellido de Sánchez".

Dicho esto, ha considerado "gracioso" que hagan públicos los documentos secretos de hace 45 años, mientras "simultáneamente declaran protegidas por seguridad nacional" unas declaraciones en El Pardo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "con personas que están siendo investigadas en procedimientos penales con los que tiene relaciones mercantiles", en alusión al rescate de Plus Ultra.