Lorca, en Murcia, acuerda prohibir el burka en espacios municipales con votos de Vox y PP

El pleno del Ayuntamiento de Lorca, en Murcia, ha aprobado este lunes, a propuesta de Vox y con el respaldo del PP, una moción para prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios municipales, iniciativa que ha contado con el voto en contra del PSOE e IU-V-AV.

La concejala de Vox María Teresa Ortega ha justificado la propuesta en la necesidad de “garantizar la identificación, la seguridad y el correcto funcionamiento de los servicios públicos” y en su moción defiende que “la identidad visual del rostro resulta en determinados servicios y trámites presenciales un requisito imprescindible y funcional”.

La propuesta pasa por “regular una condición objetiva de acceso y uso de dependencias municipales vinculada exclusivamente a la ocultación integral del rostro, con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa de quien porte esa prenda”.

Según Ortega la regulación se aplicaría “a cualquier atuendo que impida o dificulte sustancialmente la identificación facial” y la propuesta de su partido se basa en la Ley de Bases del Régimen Local que ampara la capacidad de los ayuntamientos para fijar condiciones de acceso a sus instalaciones.

La concejala de Vox también ha argumentado que la utilización de estas prendas “tiene una clara implicación de erradicación de identidad personal de la mujer de la vida colectiva” y es una muestra de “sometimiento al varón” y ha pedido “no normalizar bajo ningún concepto códigos de vestimenta que pongan a la mujer por debajo del hombre”