Un comisario denuncia ante la Guardia Civil al ex-DAO por coacciones

Un comisario de la Policía Nacional ha denunciado ante la Guardia Civil al ex-DAO por coacciones

La segunda presunta víctima del DAO es una vigilante de seguridad: habría sufrido acoso laboral

Un comisario de la Policía Nacional ha denunciado este martes al ex director adjunto de la Policía (DAO), José Ángel González, ante la Guardia Civil por "abuso de autoridad, coacciones y delito contra la integridad moral".

Fuentes conocedoras de la denuncia han informado a EFE de que el comisario ha optado por presentarla en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid. En ella, acusa al ex jefe operativo de la Policía, cesado la pasada semana tras la presentación de una querella por agresión sexual por parte de una subordinada, de haberle coaccionado para que aceptase un destino.

Los hechos, según las fuentes, habrían ocurrido en octubre de 2024, cuando el comisario denunciante fue cesado de su responsabilidad y trasladado de manera forzosa. La denuncia se ha presentado este martes, una semana después del cese de González como DAO tras conocerse la querella.

Esta misma semana se ha abierto el proceso para nombrar a la persona que asuma la máxima responsabilidad operativa en el cuerpo que, de momento, ocupa de manera interina la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso.

La cronología

La agente que acusa de agresión sexual con penetración al que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, siguió el procedimiento interno reglado para pedir destino en el Área de Gestión de los Servicios Centrales, tras su ascenso a inspectora y su periodo de prácticas, motivo por el que pasó de la Comisaría Local de Coslada (Madrid) a la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación.

Fuentes policiales conocedoras de este proceso han señalado que en el proceso de adjudicación de esta plaza no medió ningún mando ni superior jerárquico dentro de la Policía Nacional. La víctima comunicó su baja por un problema de salud mental en julio de 2025, el primer día destinada en la Subdirección de Recursos Humanos que dirige la comisaria Gemma Barroso, actual DAO interina, según consta en la querella.

El escrito añade que recibió una llamada desde el despacho del DAO --unida a otras tantas llamadas anteriores presionándola-- y que la Subdirección ocupa el mismo edificio en Madrid que la Dirección Adjunta Operativa. La agresión sexual ocurrió presuntamente tres meses antes, el 23 de abril, en el domicilio oficial del querellado.