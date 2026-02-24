Toda la oposición forzó la celebración de este pleno después de hacerse pública la denuncia de una exconcejala del PP

Una exconcejala del PP acusa al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, de acoso sexual y laboral: el partido lo niega y la oposición pide que dimita

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, niega haber cometido acoso sexual y laboral a una antigua concejala del Partido Popular: "Una cosa es la crítica política legítima y otra culpar a alguien sin pruebas". Así lo ha recalcado durante un pleno extraordinario que han celebrado en el Ayuntamiento de Móstoles, según informa 'La Ser'.

Toda la oposición forzó la celebración de este pleno después de hacerse pública la denuncia de una exconcejala del PP contra Bautista por acoso sexual y laboral. Un juzgado de Móstoles investiga la querella interpuesta por la presunta víctima contra él y contra la dirección del Partido Popular en Madrid.

Los grupos parlamentarios reclaman la dimisión del alcalde, pero éste se resiste a abandonar el cargo “mientras los hechos se analizan por los cauces legalmente establecidos”.

“Las víctimas merecen apoyo, escucha y protección”, según Bautista

Manuel Bautista ha reivindicado su presunción de inocencia y ha utilizado términos jurídicos para hablar sobre el derecho al honor: "La emoción del momento, la presión mediática o la preocupación legítima no pueden apartarnos del marco constitucional de garantías”. El alcalde ha asegurado que entiende la inquietud social que genera una denuncia de acoso.

Bautista cuestionó a la víctima al insinuar que había actuado motivada por una ambición profesional frustrada. Hoy, ha reconocido que “las víctimas merecen apoyo, escucha y protección” y que sus denuncias deben ser investigadas “con rigor y sin prejuicios”.

La exconcejala ha acreditado con audios cómo la dirección del Partido Popular en Madrid la presionó para que no hiciera pública su denuncia y no acudiera a los tribunales. Bautista ha terminado su intervención condenando “cualquier forma de acoso" y ha pedido que se analicen los hechos con respecto a la legalidad porque "está en juego la solidez de nuestras instituciones".