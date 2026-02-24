El Gobierno hará público "todo" sobre el intento de golpe de Estado de 1981

Javier Cercas, tras el anuncio de la desclasificación de los documentos del 23F: "Servirá para que los mentirosos tengan un instrumento menos al que agarrarse"

Compartir







El Gobierno desclasificará este miércoles un total de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", ha explicado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. "Se va a desclasificar todo", "informes, transcripción de llamadas telefónicas".

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha señalado que los documentos que durante décadas, "han permanecido clasificados bajo una normativa franquista" ahora se van a poder a consultar por "historiadores, investigadores y la propia ciudadanía" a través de los canales oficiales, entre ellos la web de La Moncloa.

PUEDE INTERESARTE El 23F bajo la lupa: la figura y el silencio del general Armada vuelven al foco con la desclasificación de los documentos

"Pido paciencia porque todos podrán consultar y ver la información", ha pedido a los periodistas Saiz y ha reivindicado "el compromiso firme del Gobierno con la memoria histórica". Además, la portavoz, ha prometido "buscar los consensos para que esta ley pueda ver la luz" y el Congreso la apruebe. "Viendo la acogida que ha tenido esta noticia apelo a los grupos políticos para que la ley de información clasificada sea la norma".

El Gobierno subraya la decisión de desclasificar los documentos del 23F: "Un ejercicio de autoconciencia nacional"

Saiz ha explicado que con esta medida España acaba con "una situación atípica en las democracias" pues ya Alemania hizo públicos en 2012 "documentos relacionados con este pasaje de nuestra historia" y Grecia, que lo definió como "un ejercicio de autoconciencia nacional". Además de que servirá para frenar "los bulos de la ultraderecha", ha respondido la portavoz del Gobierno a los medios, tras finalizar el Consejo de Ministros, donde se ha aprobado la desclasificación de los documentos.

Además, Saiz se ha mostrado confiada en que el proyecto de la ley de información clasificada pueda salir adelante en el Congreso "para que decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La nueva ley de Secretos Oficiales sustituirá a la vigente desde 1968, y que fue aprobada en julio pasado por el Consejo de Ministros, pero que permanece en tramitación parlamentaria. Esta ley prevé que se puedan conocer los documentos calificados como secretos después de 45 años desde los hechos ocurrieran. "Esperamos ahora que el proyecto de ley de Secretos Oficiales pueda salir adelante en breve", ha explicado Saiz.