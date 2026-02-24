El rey Felipe VI ha realizado su primera visita como monarca en Palos de la Frontera para celebrar los 100 años de este avión

El rey Felipe VI ha realizado su primera visita como monarca en Palos de la Frontera, Huelva, para celebrar los 100 años del vuelo del Plus Ultra. La aeronave salió en 1926 pilotado por Ramón Franco, el hermano del dictador. Llegó 19 días después a Buenos Aires, según informa Gabriel Cruz.

Se cumplen 100 años del avión Plus Ultra. "Fuselaje, tubo de acero soldado recubierto de tela, tela de las sábanas, algodón, qué es lo que le da este aspecto, pues la cantidad de barnices que se utilizaban", describe Miguel Salas, piloto de la Fundación Infante de Orleans.

El Plus Ultra, el avión que cruzó el Atlántico Sur

El vuelo del Plus Ultra fue la primera vez que un mismo avión cruzaba el Atlántico Sur. Antes lo hicieron los portugueses, pero con tres aviones diferentes y tardaron cuatro veces más. Nosotros nos orientamos por el paisaje, pero en medio del mar es imposible.

"Tienen que orientarse con el sextante astronómico. Este es muy similar al que podían llevar los navegantes como Colón", señala Félix Manjón, del museo de Aeronáutica y Astronáutica. El Plus Ultra era pilotado por Ramón Franco, republicano, que no soportaba a su hermano Francisco Franco, el que dio el golpe de Estado. Con él iban Alba, Durán y Rada, el mecánico.

"Fue el que logró que el hito se llevará a cabo", asegura Gabriela Machado, del museo de la Fuerza Aérea Uruguaya. En Montevideo nos cuentan cómo arregló una de las dos hélices en pleno vuelo y por fin, cuando llegaron a Buenos Aires, el recibimiento fue tan apoteósico que les hicieron un tango. Así que cuando vuele, acuérdese de esos pioneros que le abrieron el camino.