Alberto Rosa 11 FEB 2026 - 20:45h.

Un avión Fokker 50 operado por la compañía Starsky Aviation ha terminado aterrizando de emergencia en la playa de Mogadiscio, Somalia

Un avión Fokker 50 operado por la compañía Starsky Aviation ha terminado aterrizando de emergencia en la playa de Mogadiscio (Somalia). Sorprendentemente, las 55 personas que viajaban a bordo de la aeronave (50 pasajeros y cinco miembros de la tripulación) han salido ilesos.

La Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) ha informado del incidente en sus redes sociales. El avión sufrió problemas mecánicos a los 15 minutos de vuelo e intentó regresar a Mogadiscio, donde se estrelló en el mar.

Los equipos de emergencia se desplegaron con rapidez. El comandante de la OCI AUSSOM, Mouktar Osman Karie, acompañado por oficiales superiores, visitó el lugar y ayudó a los equipos de rescate a evacuar a los pasajeros de forma segura.

En declaraciones recogidas por la BBC, un portavoz de la compañía propietaria del avión siniestrado ha valorado la rapidez con la que reaccionó el piloto, algo que ha sido “crucial” para salvar a las personas que iban a bordo. De momento se desconoce qué es lo que ha podido fallar y se encuentran “realizando investigaciones", ha zanjado Hassan Mohamed Aden.