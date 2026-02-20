El aeropuerto ha activado su Plan de Emergencia Aeronáutica en fase de Alarma General

BarcelonaUn avión de Wizz Air con 239 pasajeros a bordo, que este viernes había salido de Barcelona con destino a Varsovia, ha dado media vuelta al detectar humo en la cabina y ha aterrizado de emergencia y de forma controlada en el aeropuerto de El Prat, donde los equipos sanitarios han atendido a una persona por ansiedad.

Según han informado fuentes de Protección Civil de la Generalitat, a las 11.26 horas el aeropuerto Josep Tarradellas les ha informado de que la aeronave comercial de Wizz Air había tenido un incidente y que tenía humo en la cabina, por lo que el aeropuerto ha activado su Plan de Emergencia Aeronáutica en fase de Alarma General.

El avión, con 239 pasajeros a bordo, había salido de Barcelona con destino a Varsovia y ha dado media vuelta para aterrizar de emergencia, y de forma controlada, en el aeropuerto barcelonés.

Pasajeros y la tripulación han podido desembarcar

Una vez el avión ha aterrizado, los pasajeros y la tripulación han podido desembarcar y han sido trasladados a una zona segura, ante lo que el aeropuerto, que no ha necesitado la ayuda de servicios externos, ha desactivado su plan de emergencias.

Los servicios sanitarios del aeropuerto han atendido a un pasajero por un cuadro de ansiedad.

Debido a esta incidencia, Protección Civil de la Generalitat ha activado de forma momentánea la alerta del Plan Aerocat, si bien lo ha desactivado cuando la situación estaba bajo control y porque además no ha sido necesario que interviniesen los equipos de emergencia de la Generalitat.