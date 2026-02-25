Claudia Barraso 25 FEB 2026 - 20:22h.

La familia de Antonio Tejero se ha pronunciado sobre su muerte, explicando cómo ha sido el fallecimiento: "Se produjo de forma serena, en paz"

El exteniente coronel Antonio Tejero, quien fue condenado a 30 años de cárcel por ser el asalto al Congreso en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha muerto a los 93 años. Lo ha hecho en Alzira, Valencia, en la casa de una de sus hijas.

La noticia ha sido confirmada por el despacho de abogados que le representaba en la actualidad. De hecho, la abogada Ángeles Cañizares ha señalado que el fallecimiento se produjo a las 18:45 este mismo miércoles. Además, han agradecido de antemano las muestras de cariño y piden que se respete la privacidad de todos los miembros de su familia.

“Su fallecimiento se produjo de forma serena, en paz, rodeado de toda su familia y tras haber recibido los santos sacramentos. Toda la familia en el convencimiento absoluto de que ‘la muerte no es el final’, agradece de antemano todas las muestras de cariño y apoyo recibidas en estos momentos tan difíciles y ruega el máximo respeto a su privacidad”.

El estado de salud de Tejero, débil desde octubre

El abogado de la familia de Tejero, Ipe Utrera-Molina, ha anunciado en X la muerte del ex guardia civil con una fotografía. "Ha muerto el Teniente Coronel D. Antonio Tejero Molina. Un hombre de honor, de una fe inquebrantable y un gran amor a España. Que Dios le dé la paz que los hombres le han negado", escribe el letrado.

El pasado mes de octubre, la familia del teniente coronel emitió un comunicado en el que informaba sobre su estado de salud. En el documento familiar, difundido por su representación legal, el entorno del exguardia civil subrayó que Tejero estaba "rodeado de toda su familia", con un "poco de fiebre" y "consciente y sereno".

El texto lamentaba que algunos rotativos informaran sobre su deceso cuando no se produjo: "Nos vemos en la obligación de desmentir categóricamente la noticia falsa que ha sido difundida en diversos medios de comunicación y plataformas digitales sobre su supuesto fallecimiento".