Claudia Barraso 25 FEB 2026 - 20:06h.

Antonio Tejero ha muerto a los 93 años: su primer intento de golpe de Estado fue la 'Operación Galaxia', un plan también fallido por un 'chivatazo'

Muere a los 93 años Antonio Tejero, autor del intento de golpe de Estado del 23F

El exteniente coronel Antonio Tejero, condenado a 30 años de cárcel por el asalto al Congreso en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha fallecido este jueves en Alzira, Valencia, a los 93 años de edad, según ha confirmado a Europa Press la abogada de la familia, Ángeles Cañizares. En un comunicado, detalla que ha muerto "de forma serena, en paz, rodeado de toda su familia".

Antes del 23-F, Tejero participó en la denominada 'Operación Galaxia', una intentona golpista gestada en 1978 por un grupo de militares que consistía en asaltar al Gobierno durante una reunión en el Palacio de la Moncloa, aprovechando que el rey se encontraba fuera de España de viaje oficial a México. El complot fue desarticulado antes de su ejecución, y el teniente coronel fue juzgado y condenado a siete meses de cárcel, lo que no le impidió continuar su carrera en el Instituto Armado hasta el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Desde que fue puesto en libertad sus señales de vida pública han sido escasas, aunque notorias. En 2006 publicó una carta al director del 'Melilla Hoy' asegurado que el Estatut catalán "mataría" a España; en 2012 denunció al entonces presidente de Cataluña, Artur Mas, por "conspiración y proposición para la sedición"; y en 2023 denunció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "traición a España" por negociar su investidura con independentistas catalanes y "asesinos de ETA".

Tejero fue visto por última vez el 24 de octubre de 2019, cuando acudió al cementerio de El Pardo-Mingorrubio, Madrid, para la inhumación del dictador Francisco Franco tras ser exhumado del Valle de los Caídos. Fue recibido por los partidarios de Franco entre gritos de "Viva Tejero", "Arriba España" o "Gracias por todo, Antonio".

Cómo fue su primer intento de golpe de estado

La ‘Operación Galaxia’ por la que Tejero estuvo arrestado durante siete meses, planeaba asaltar directamente la Moncloa y secuestrar a Adolfo Suárez. Los golpistas barajaban tres fechas: el 17 de noviembre, el 24 de noviembre y el 1 de diciembre de 1978. Todos estos días caían en viernes, día en el que se celebraba el Consejo de Ministros, según explica 'El Periódico'.

A pocas semanas de que la Constitución fuese ratificada en referéndum, el 17 de noviembre el rey Juan Carlos I se encontraba de viaje oficial en México, lo que dejaba vía libre para un golpe que retuviese al primer presidente de la democracia en su propia residencia. Un golpe perfecto. Suárez estaba solo ese día, el vicepresidente, Manuel Gutiérrez Mellado y los jefes de Estado mayor de los ejércitos tampoco estaban en Madrid. Tenían todo planeado, todo bajo control. Pero, ¿qué falló en ese primer intento de golpe?

Por qué no funcionó

Entrar en la residencia de Suarez, en el Paseo de la Castellana, no era nada fácil. Tejero ordenó a los guardias civiles de la Agrupación de Destinos de la Dirección General de la Benemérita con unos “ejercicios de tiro” para tomar la Moncloa. Sin embargo, Tejero estaba siendo vigilado en una de sus reuniones. El jueves 9 de noviembre, un encuentro con uno de los presuntos conspiradores de la operación en la cafetería Galaxia, hizo levantar todas las sospechas de que algo planeaban.

La falta de apoyo a Tejero, una mala planificación y un ‘chivatazo’ hizo que toda la operación se desarticulara y se quedase registrado como el primer intento de golpe de estado fallido de Antonio Tejero, tan solo unos años después del 23-F. Parece que Tejero no se dio por vencido después de haber pasado siete meses arrestado. Volvió a planear un golpe, esta vez en el Congreso, algo por lo que finalmente estuvo 13 años en prisión