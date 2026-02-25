Yolanda Díaz ha publicado una carta en sus redes sociales donde explica las razones

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha decidido no repetir como candidata en las próximas elecciones generales, según ha comunicado mediante una carta publicada en sus redes sociales donde apunta que es "un paso muy meditado".

"Quiero anunciaros que no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027. Es una decisión muy meditada y que he comunicado a mis seres queridos, al conjunto de mi espacio político y al presidente del Gobierno", ha escrito.

Previamente, reconoce que siempre tuvo "muchas reticencias ante la idea de ser candidata" en las elecciones generales de 2023 y afirma que "la política es dura, especialmente para las mujeres", pero señala que no se arrepiente de haber dado el paso entonces.

Momento de refundación

Díaz fue la cabeza de cartel de la coalición Sumar en las pasadas elecciones generales de 2023, que cosechó más de tres millones de votos en dichos comicios y fue clave para la conformación del actual Gobierno de coalición junto al PSOE.

El anuncio de Díaz llega en un momento de refundación de la coalición Sumar, el espacio que ella misma articuló y lideró en las anteriores elecciones, y con la incógnita de quién encabezará esta nueva alianza, de la que forman parte por el momento Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.