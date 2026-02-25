El futbolista Achraf Hakimi, acusado de violación, se enfrenta a una pena de 15 años de prisión

El incidente ocurrió presuntamente en febrero de 2023 en el domicilio de Hakimi en Val-de-Marne, una región al sureste de París

La víctima es una mujer de 24 años que alega haber sido agredida por el futbolista tras conocerse en redes sociales

El defensa del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, tendrá que comparecer ante el tribunal por un presunto caso de violación que se remonta a 2023 y que podría enfrentar al jugador hasta a 15 años de prisión si es declarado culpable.

Esta semana se anunció la decisión de llevar el caso a juicio ante unas acusaciones que se relacionan con un incidente que presuntamente ocurrió en febrero de 2023 en el domicilio de Hakimi en Val-de-Marne, una región al sureste de París.

Más investigaciones antes del juicio

La víctima es una mujer de 24 años que alega haber sido agredida por el futbolista tras conocerse en redes sociales. Según su testimonio previo, la demandante declaró que llegó a casa de Hakimi en un taxi reservado por el jugador. Afirmó haber sido besada y tocada sin su consentimiento antes de ser violada. Declaró también que lo empujó y le envió un mensaje a una amiga para que la recogiera.

Hakimi niega todos los cargos. En la plataforma de redes sociales X, escribió que "un solo cargo basta para justificar un juicio" y afirmó que esperará a que el tribunal aclare la verdad. Su abogada, Fanny Colin, afirmó que la decisión de abrir el juicio se basó únicamente en el testimonio del demandante. También afirmó que su cliente siempre ha cooperado con la investigación.

En marzo de 2023, Hakimi fue imputado inicialmente. Según la legislación francesa, una acusación preliminar implica que el juez tiene motivos para sospechar que se ha cometido un delito, pero necesita más tiempo para la investigación antes de decidir si se va a juicio.

El futuro de Hakimi depende del tribunal

Ahora, el caso ha llegado oficialmente a los tribunales. La demandante expresó su alivio por haber entrado en la fase de juicio. Su abogado afirmó que las autoridades judiciales han tramitado el caso conforme a los procedimientos adecuados.

Cuando se le preguntó sobre el impacto del incidente en el equipo, el técnico del PSG, Luis Enrique, se limitó a afirmar que era un asunto del sistema judicial.

Hakimi, de 27 años, se incorporó al PSG en 2021 tras su paso por el Real Madrid, el Borussia Dortmund y el Inter de Milán. A la espera del fallo final, su futuro dependerá de la decisión del tribunal.