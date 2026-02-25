En exclusiva en Código 10 ha relatado que los hechos denunciados habrían ocurrido el pasado 16 de octubre de 2021

El juez rechaza el archivo de la causa contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual y mantiene a Elisa Mouliáa como acusación

Una nueva denunciante ha acusado a Íñigo Errejón de otra presunta agresión sexual que habría ocurrido el pasado 16 de octubre de 2021, apenas 24 días después de la presunta agresión del mismo tipo denunciada por la actriz Elisa Mouliaá. "Errejón me sujetó por el cuello, me colocó de espaldas y me penetró vaginalmente por la fuerza sin mi consentimiento y pese a que grité reiteradamente que cesara, la penetración se prolongó durante varios minutos hasta que finalmente paró", ha señalado en en un testimonio recogido en exclusiva por el programa 'Código 10'.