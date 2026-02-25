El asesinato fue llevado a cabo por un trabajador y extrabajador del hotel Bumi Aditya de Lombok donde se alojó Matilde Muñoz

Las claves de la muerte de Matilde Muñoz

Compartir







Un tribunal indonesio ha condenado a 18 años de cárcel a los dos hombres acusados de matar a la española Matilde Muñoz mediante asfixia en su habitación de hotel de la turística isla de Lombok, Indonesia, el pasado 2 de julio. La autopsia de la víctima apuntala la versión de la muerte violenta, con "traumatismo en la cabeza, cuello y pecho", un asesinato que confesaron llevar a cabo un trabajador y extrabajador del hotel Bumi Aditya de Lombok, donde se alojó durante su viaje.

La sesión tuvo lugar este miércoles 25 de febrero en el tribunal de Mataram (Lombok), donde comenzó el juicio el pasado 17 de diciembre, y la sentencia se corresponde con la pena que había pedido la fiscal, Made Saptini, a comienzos de mes.

PUEDE INTERESARTE Los acusados de asesinar a Matilde Muñoz en Indonesia dicen que la asfixiaron en su habitación, pero sin premeditación

La mataron tras entrar en "shock"

El cuerpo de Muñoz fue hallado semienterrado en la playa a unos 500 metros del hotel el 30 de agosto en una playa de Senggigi, en la parte occidental de la turística isla indonesia de Lombok, después de que su círculo familiar y de amigas alertaran de su desaparición en julio.

Los acusados son un empleado y un exempleado indonesios de 30 y 34 años del hotel donde se alojaba Muñoz en Lombok, quienes admitieron durante el juicio haber entrado a robar a la española la madrugada del pasado 2 de julio en su habitación del establecimiento y haberla matado tras entrar en "shock" al despertar esta, de entonces 72 años.

La Fiscalía los había acusado de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, delitos que pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, si bien Indonesia no suele aplicarla.