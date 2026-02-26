Miriam Nogueras, de Junts, fue clara al sentenciar que no apoyará la medida elaborada por el Gobierno de España

El PP, Vox y Junts han juntado sus votos este jueves en el Pleno del Congreso para tumbar dos decretos leyes del Gobierno, uno que incluía la prórroga del llamado 'escudo social', que incluía la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz para gente vulnerable, y otro para limitar el precio de productos y servicios en situaciones de emergencia.

Como todo decreto ley, esas normas estaban en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros, pero tenían que ser remitidas al Congreso en un plazo de treinta días para su convalidación o derogación. Finalmente, las dos normas se han derogado con los 177 votos que conforman PP, Vox y Junts.

Además de la moratoria antidesahucios, el decreto del escudo social también actualizaba las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, ampliaba los descuentos en el bono social eléctrico y fijaba exenciones fiscales a las ayudas para los afectados por los incendios del verano pasado y la dana.

Por su parte, el decreto del Ministerio de Consumo daba al Gobierno la potestad de topar el precio de un servicio o producto cuando se declare una situación de emergencia, como la ocurrida con los temporales en Andalucía, fijando que el precio no podrá ser superior al precio máximo que tuvo este en los treinta días naturales anteriores al comienzo de esta situación.

Se salvan otros dos decretos

No han tenido la misma suerte otros dos decretos del Ejecutivo que sí han logrado prosperar y son los que revalorizan las pensiones para este año 2026 y para dar ayudas económicas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).